Zamalek ve Al Ahly'nin izinden... Mourinho, hayal kırıklığı tadında tarihi bir başarıya yaklaşıyor

José Mourinho, Portekiz ekibi Benfica ile tarihe geçecek bir sezon yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Takım, Portekiz Ligi’nde şu ana kadar hiç mağlup olmadı; ancak bu başarı, kulüp içinde ve taraftarlar arasında hissedilen derin hoşnutsuzluğu ortadan kaldırmadı.

"Al-Sharq" sitesine göre, Benfica, sezonun bitimine 6 hafta kala yenilgisizliğini korusa da, lider Porto'nun 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor ve bu da şampiyonluk hayalini uzaklaştırıyor.

Mourinho'nun takımı 28 maçın 19'unu kazanırken 9'unda berabere kaldı; Porto ise sadece bir maç kaybetti, ancak 23 galibiyet ve 4 beraberlikle şampiyonluğu garantilemeye çok yaklaştı.

Çok sayıda beraberlik, Benfica'nın liderlik yarışında gerilemesinin ana nedeniydi. Birçok kişi, takımın büyük maçlarda kararlılıktan yoksun olduğunu ve galibiyetlerini büyük zorluklarla elde ettiğini düşünüyor.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e, Portekiz Kupası'nda Porto'ya ve Lig Kupası'nda Braga'ya elenmesi, ligi sezonu kurtarmak için son şans haline getirdi.

Mourinho'yu yeni bir sıfır sezon tehdit ediyor

Mourinho, 2021-2022 sezonunda Roma ile son kez Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu kazandığından bu yana, üst üste dördüncü sezonunu da kupa kazanamadan bitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yenilgisiz bir rekoru korusa da Benfica, futbol tarihinde nadir görülen bir senaryonun tekrarlanmasıyla karşı karşıya: Sezonu yenilgisiz ama şampiyonluksuz bitirmek.

Bu durum 1977-1978 sezonunda da yaşanmıştı. O sezon Benfica, Porto ile puanları eşit (her ikisi de 51 puan) olarak ligi tamamlamış, ancak gol farkı nedeniyle şampiyonluk ezeli rakibine gitmişti.

Futbolda benzer durumlar da yaşandı; en önemlileri 1980-1981 sezonundaki Mısır'ın Zamalek'i, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli'si 2014-2015, Türkiye'nin Galatasaray'ı 1985-1986 ve İtalya'nın Perugia'sı 1978-1979. Bu takımlar yerel liglerini yenilgisiz tamamladılar ancak el boş döndüler.