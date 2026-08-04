Zamalek'in eski forveti Tunuslu Seifeddine Jaziri, Mısır kulübüyle yollarını ayırmasının ardından birkaç saat içinde yeni takımını netleştirmeye çok yaklaştı.

Zamalek kulübü, dün Pazartesi günü, gelecek sezonun sonunda bitecek olan sözleşmeyle ilgili tüm anlaşmaların tamamlanmasının ardından Tunuslu forvetle olan sözleşmesini karşılıklı rızayla feshettiğini açıklamıştı.

"Abu Dhabi Sports" kanalları, bugün Salı günü resmi "X" hesabından paylaştığı bir tweette, geçtiğimiz günlerde profesyonel lige yükselen Hatta kulübünün Jaziri ile anlaşmaya çok yaklaştığını belirtti.

Kanal, Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün Libya Ittihad'ının forveti Kamerunlu Anatole Abang ile anlaşmaya yakın olduğunu, ancak ondan vazgeçerek Tunuslu forveti kadrosuna katma yönünde ilerlemeye karar verdiğini açıkladı.

Hatta kulübü, 33 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz yıllar boyunca forma giydiği geniş kulüpler listesine eklenecek. Bu listede Tunus'ta Africain ve Ittihad Ben Guerdane, Mısır'da ise Tanta ve El-Mokawloon El-Arab ile birlikte Zamalek yer alıyor.

Kariyerinin en dikkat çeken dönemi Zamalek kulübünde yaşandı; Ocak 2021'de takıma katıldı, kulüple 3 kez Mısır Ligi şampiyonluğu kazandı ve kulübün uzun tarihi boyunca yabancı oyuncular arasında tarihi gol kralı oldu.