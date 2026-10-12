Zamalek, Al Ahly karşısında oynanan ve kırmızı devin 2-0 kazanmasıyla sonuçlanan zirve mücadelesini yöneten hakem heyetine yüklendiği ateşli bir açıklama yayınladı.

Zamalek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır Futbol Federasyonu'na merkez hakem komitesi aleyhine resmi bir şikâyette bulunacağını belirtti.

Zamalek'in açıklamasına göre, beyaz takım hakem kaynaklı bir haksızlığa maruz kaldı; bu da yenilgiye, futbolcuların ve teknik ekibin emeğinin boşa gitmesine yol açtı.

Açıklamada, "Tanınmayan ve maçın değerinin çok altında bir hakem heyetine başvurulması, Zamalek aleyhine kasıtlı ve apaçık biçimde yönlendirilmiş bir dizi kararın alınmasına yol açtı; bu da maçın gidişatını ve sonucunu etkiledi" denildi.

Zamalek, bazı hakem yorumcularına dayandırarak, "Lehimize verilmeyen iki penaltı vardı; bunun yanı sıra birden fazla pozisyon video teknolojisiyle lehimize incelenmedi" vurgusunu yaptı.

Zamalek, yenilginin sorumluluğunu hakem komitesine yükledi ve komitenin lig başlamadan önce maruz kaldığı kampanyadan etkilendiğini, bunun da adaletin yok olmasına ve komitenin kasıtlı olarak Zamalek'in aleyhine bir tarafı kayırmasına ve ona iltimas göstermesine neden olduğunu ifade etti.

Beyaz dev, eli kolu bağlı durmayacağını, kulübün ve taraftarlarının haklarını koruyacağını vurgularken, zirve maçındaki Slovenyalı hakemin hatalarının da gösterdiği üzere, hakem komitesinin şu anda yönetiliş biçiminden duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

Açıklama, "Hakem komitesi içinde, hakem seçimleri konusunda kendini gözden geçirmesi ve sorumluluğun gereğini yerine getirmesi gerekenler var; böylece maçlarda hakemliğin temeli adalet olsun" ifadeleriyle son buldu.



