Birleşik Arap Emirlikleri'nin iş insanı Halef el-Habtur, son saatlerde Mısır'ın Zamalek kulübünü satın alma ya da kulübe bağlı futbol şirketine yatırım yapma ihtimaliyle ilgili ortaya çıkan tartışmaya nokta koyarak, bu konuda mali teklifler veya müzakereler bulunduğu yönündeki spekülasyonlara son verdi.

El-Habtur, beyaz kulübü satın almak ya da futbol şirketine yatırım yapmak istediğine dair haberlerin doğruluğunu kesin bir dille yalanlayarak, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında dolaşan bilgilerin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikli iş insanı, sosyal medya platformu "Facebook"taki resmi sayfası üzerinden şunları yazdı: "Mısır'ın Zamalek kulübünü satın almak ya da kulübe bağlı futbol şirketine yatırım yapmak için mali teklifler sunmak niyetinde olduğuma dair bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yeniden dolaşan haberleri şaşkınlıkla takip ettim."

Şunları ekledi: "Belirtmek isterim ki bu haberler kesinlikle gerçek dışıdır ve ne yakından ne uzaktan hiçbir doğruluk payı taşımamaktadır. Kulübü satın almak ya da ona yatırım yapmak için herhangi bir teklif sunmadım, bu konuda herhangi bir müzakereye girmedim; mali tutarlar ya da sözde anlaşmalar hakkında yayımlanan her şeyin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur."

El-Habtur, Zamalek kulübüne ve taraftarlarına büyük bir saygı duyduğunu açıkladı; Mısır sporuna ve gençliğine destek vermeye önem verdiğini belirtmekle birlikte, spor faaliyetlerini desteklemek ile kulüplere yatırım yapmak ve onları yönetmek arasında fark bulunduğunu vurguladı.

Şöyle devam etti: "Ben sporu seven biriyim ve köklü Zamalek kulübüne, tüm Mısır spor kulüplerine ve taraftarlarına her türlü saygı ve takdiri duyuyorum. Ayrıca Mısırlı gençlere destek vermeye ve başarılarını teşvik etmeye her zaman özen gösteriyorum; bunu da sporu desteklemeye yönelik girişimlerimizle fiilen ortaya koydum. Mısır Millî Futbol Takımı'nı Dünya Kupası'ndaki onurlu performansının ardından ödüllendirmemiz de bunlardan biridir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak sporu ve gençliği desteklemek bir şeydir, futbol kulüplerine yatırım yapmak ve onları yönetmek bambaşka bir şeydir. Benim bu alanda herhangi bir yatırımım yok, spor kulüplerini yönetmek ve geliştirmek için gereken tecrübeye sahip olduğumu da iddia etmiyorum; bu alana girmeye yönelik herhangi bir planım da bulunmuyor."

El-Habtur, sözlerinin sonunda medya kuruluşlarına bir mesaj yönelterek, adıyla ya da projeleri ve yatırımlarıyla ilgili herhangi bir haber yayımlamadan önce doğruluğunun araştırılmasını ve gerçek dışı bilgilerin gerçekmiş gibi ele alınmamasını talep etti.

Şu sözlerle tamamladı: "Kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ve aziz halkına tüm sevgi ve takdirimi sunuyorum; Zamalek kulübüne ve tüm Mısır kulüplerine daima ilerleme ve başarı, Mısır sporuna ise daha fazla başarı ve parlaklık diliyorum."