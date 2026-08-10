Medya mensubu Ahmed Şubeyr, mevcut transfer döneminde takımın sol beki Ahmed Fettuh'un ayrılığı konusunda Zamalek kulübünün tutumunu, Suudi Arabistan Ligi kulüplerinden birinin oyuncuyu kadrosuna katmaya ilgi duyduğu yönünde dolaşan haberlerin gölgesinde açıkladı.

Suudi basınında yer alan haberler, oyuncunun son Dünya Kupası turnuvasında Mısır Milli Takımı ile sergilediği performansın ardından Feth kulübünün Ahmed Fettuh'u transfer etmeye ilgi duyduğuna işaret etmişti.

Şubeyr, radyo programındaki açıklamalarında, Suudi Feth kulübünün Fettuh'u kadrosuna katmaya ilgi duyduğu yönünde çıkan haberlerin basının kişisel yorumlarından öteye geçmediğini belirterek, Zamalek'in oyuncunun hizmetlerinden vazgeçmeyi planlamadığının altını çizdi.

Şu açıklamayı yaptı: "Suudi gazetelerinden biri, Feth kulübünün Ahmed Fettuh'u transfer etmeye ilgi duyduğunu söyledi. Fettuh kesinlikle Dünya Kupası'nda harika bir performans sergiledi ve genel olarak harika oyunculardan biri."

Zamalek'in sol bek mevkiinde birden fazla seçeneği olduğuna işaret ederek, Mahmud Bentayeg'in yanı sıra sözleşmesini yenileyen Eşu'nun ve geçen sezon takımla forma giyip kendini kanıtlayan Ahmed Hudari'nin de bulunduğunu belirtti.

Ayrıca, Fettuh'un teknik heyet açısından öneminin sol bek mevkisiyle sınırlı olmadığını, takımın teknik direktörü Mutemid Cemal'in geçtiğimiz dönemde oyuncuya birden fazla mevkide görev verdiğini ekledi.

Şubeyr, Fettuh'un Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile gösterdiği çıkışın, ayrılma ihtimaline dair Zamalek'in tutumunu netleştirmeden önce oyuncunun teknik değerini artırdığının altını çizdi.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ahmed Fettuh hakkında çıkan her şey sadece basının kişisel yorumları. Zamalek'in Fettuh'u bırakmasının imkansız olduğundan yüzde bir milyon eminim, bu iş bitmiştir."

Zamalek, mevcut kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, lig serüvenine bu ayın 21 Ağustos'unda Kahire Uluslararası Stadı'nda İttihad İskenderiye ile oynayacağı maçla başlamadan önce bir dizi hazırlık maçı oynuyor.

Böylece, kulübün oyuncunun devamı konusundaki ısrarı ve etrafında oluşan Suudi ilgisine rağmen mevcut transfer döneminde ondan vazgeçme niyetinin bulunmaması ışığında, Zamalek'in Fettuh'un geleceğine dair tutumu net görünüyor.

