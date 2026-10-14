Zamalek'e karşı çılgın bir galibiyetle: Al Ahly, Afrika Hentbol Şampiyonluğunu üst üste dördüncü kez kazandı

Mısır ekibi Al Ahly, Angola'da düzenlenen Afrika Kulüpler Hentbol Şampiyonası'nda, bugün çarşamba günü oynanan final maçında ezeli rakibi ve yurttaşı Zamalek'i 26-25 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Böylece Al Ahly kıta kupasını üst üste dördüncü, tarihinde ise dokuzuncu kez kazandı. Daha önce 12 kez (rekor) bu kupayı müzesine götüren Zamalek ise turnuvada gümüş madalyayla yetindi.

Maç son saniyelere kadar büyük bir heyecana sahne oldu ve Al Ahly bu saniyelerde galibiyet golünü kaydederek değerli kupayı kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da güçlü performansının ardından Zamalek'in 10-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Al Ahly son saniyelerde skoru 22-22'ye getirmeyi başardı ve maç iki uzatma devresine gitti.

Heyecan, iki Mısır devinin büyük bir mücadele sergilediği ilk uzatma devresinde de sürdü ve bu bölüm 24-24 eşitlikle sona erdi.

İkinci uzatma devresinde ise heyecan zirveye ulaştı. Son dakikada takımlar 25-25 eşitken top Zamalek oyuncularındaydı; ancak gol şansını harcadılar. Al Ahly hızlı bir atak geliştirerek maçın bitimine birkaç saniye kala öldürücü galibiyet golünü kaydetti.