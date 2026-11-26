Warraq bölgesinde Çevre Yolu üzerinde meydana gelen elim yangın kazasının kurbanlarıyla dayanışma gösterileri sürüyor. Zamalek, önümüzdeki cumartesi akşamı oynanacak Tunus ekibi Club Africain maçı öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapılması talebiyle Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) başvurduğunu açıkladı. Bakanlar Kurulu ise hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine destek olmak amacıyla üç iş insanından toplam 30 milyon pound bağış alındığını duyurdu.

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Kaza, çarşamba akşamı Warraq bölgesinde Çevre Yolu üzerinde çıkan yangınla yaşandı. Petrol ürünleri yüklü bir kamyonun alev almasının ardından yangın çok sayıda başka araca sıçradı. Büyük can ve mal kaybına yol açan olay üzerine sivil savunma ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edilerek müdahalede bulundu ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Zamalek'in girişimi, dün yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı kazanın kurbanlarının aileleriyle dayanışmanın bir ifadesi olarak geldi. Kulüp, Afrika Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında Tunus ekibi Club Africain ile oynayacağı maçın başlama düdüğünden önce hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını talep etti.

Zamalek, yaptığı resmi açıklamada Afrika Futbol Konfederasyonu'na resmi bir başvuruda bulunduğunu ve maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapılmasına onay verilip verilmeyeceğine ilişkin yanıt beklediğini belirtti. Kulüp, bu adımı kurbanların ailelerinin acısını paylaşmak ve bu elim olay nedeniyle onlara başsağlığı dilemek amacıyla attığını vurguladı.

Zamalek ayrıca kurbanların ailelerine en içten taziyelerini iletirken kazada yaralanan herkese acil şifalar diledi. Kulüp, girişiminin bu zor günlerde kazadan etkilenenlerle dayanışma ve onlara destek olma amacı taşıdığının altını çizdi.

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Yassin Mansour'dan 10 milyon pound bağış

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Öte yandan Bakanlar Kurulu, iş dünyası temsilcilerinin Warraq bölgesinde Çevre Yolu üzerinde çıkan yangın kazasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine destek olmak için başlattığı girişimler kapsamında üç iş insanından toplam 30 milyon pound bağış alındığını açıkladı.

Bakanlar Kurulu Başkanlığı Sözcüsü Danışman Mohamed Adel, yaptığı resmi açıklamada Hisham Talaat Moustafa, Mühendis Ahmed Ezz ve Al Ahly Kulübü Başkan Yardımcısı Yassin Mansour'un her birinin 10 milyon pound bağışta bulunduğunu, böylece toplam bağış tutarının 30 milyon pounda ulaştığını belirtti. Bağışların amacı, kazadan etkilenen ailelere destek olmak ve kazanın etkilerini hafifletmeye katkı sağlamak.

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Sözcü, bu girişimlerin, devletin hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerine yönelik destek çalışmalarına katkı sunmak amacıyla yürütülen hızlı müdahale çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Sözcü, bunun büyük bir üzüntüye yol açan kazanın insani sonuçları göz önünde bulundurularak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Dr. Mustafa Medbuli de üç iş insanına girişimleri için teşekkür etti ve bağışların, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların ailelerinden oluşan hak sahiplerine teslim edilmesi görevini Sosyal Dayanışma Bakanlığı'na verdi. Böylece desteğin kazadan etkilenenlere ulaşması güvence altına alınacak.

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Sağlık Bakanlığı, bilançonun 31 ölü ve 26 yaralı olduğunu açıkladı. Kazaya 39 ambulansla müdahale edilirken yaralılar gerekli tıbbi bakımı almaları için hastanelere taşındı. Hastanelerdeki yaralıların durumu yakından takip edilmeye devam ediyor.