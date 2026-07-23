Zamalek, Afrika lisansı konusunda taraftarlarına müjdeli haberi verdi

Zamalek, gelecek sezon CAF Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Afrika lisansı alma dosyasıyla ilgili taraftarlarına sevindirici bir haber duyurdu.

Zamalek geçen sezon Mısır Ligi şampiyonluğunu kazanmış ve bu da takımı CAF Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandırmıştı. Ancak kulüp, eski teknik direktörler ve oyunculara ait gecikmiş alacaklar nedeniyle FIFA'dan cezalar almış, bu da Afrika lisansını almasını tehdit ediyordu.

Zamalek Başkan Yardımcısı Mühendis Hişam Nasr, yönetim kurulunun, lisans alma şartlarını yerine getirmek için gereken davalara ilişkin ödemelerin tamamlanmasının ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" nezdindeki Afrika lisansı dosyasıyla bağlantılı tüm davaları kapatmayı başardığını söyledi.

Hişam Nasr, Zamalek kulübünün resmi uygulaması "Zamalkawi"ye bugün perşembe yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "Kaptan Hüseyin Lebib başkanlığındaki yönetim kurulu, geçen dönem boyunca bu dosyayı önceliklerinin başına koydu; amaç, Zamalek'in Afrika lisansını almasını ve kıta turnuvalarına herhangi bir engel olmaksızın katılmasını güvence altına almaktı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüp başkanı Kaptan Hüseyin Lebib başkanlığında bir komite kurduk. Bu komite geçen dönem boyunca, bu dosyayı tamamen kapatmak için gereken mali tutarları temin etme ve toplama üzerine çalıştı ve Ukrayna kulübü Oleksandriya'nın alacaklarını, ayrıca oyuncu İbrahima Ndaye'nin alacaklarını ödemeyi başardık; böylece Afrika lisansıyla ilgili iki dava kesin olarak kapatıldı."

Ve ekledi: "İki dava da son derece zordu ve dış taraflardan kaynaklanan engellerle karşılaştık, ancak sonunda krizi sona erdirmeyi başardık."

Şöyle devam etti: "Bu başarı, bu dosyada gereken tüm yükümlülükleri yerine getirmeye özen gösteren yönetim kurulunun büyük çabasının ardından geldi. Bu da kulübün yönetmelikleri uygulama ve Zamalek'in kıta turnuvalarına katılma hakkını koruma konusundaki kararlılığını yansıtıyor."

Hişam Nasr, yönetim kurulunun kulübe istikrar kazandıracak ve takımın önümüzdeki dönemdeki yolculuğunu destekleyecek şekilde tüm dosyaları çözmek için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.