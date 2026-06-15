Zalzuli, kalbi kırık bir şekilde Dünya Kupası'ndan ayrılıyor... Fransa'da onu neler bekliyor?

Real Betis'in Faslı oyuncusu Abdelsamad El Zalzouli, Norveç ile oynanan son hazırlık maçında sağ dizindeki medial yan bağında meydana gelen burkulma nedeniyle 2026 Dünya Kupası'ndan kesin olarak elenmesinin ardından bugün Pazartesi günü İspanya'ya dönüyor. Böylece, Fas'ın Brezilya ile oynayacağı açılış maçını izledikten sonra turnuvadaki katılımı sona ermiş olacak.

Real Betis kulübünün resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamaya göre, oyuncu "birkaç günlüğüne ailesini ziyaret etmek üzere doğrudan Elche'ye gidecek oradan da oyuncu ve Betis kulübünün sağlık ekibi arasındaki anlaşma uyarınca, diz yaralanmalarına özel bir merkezde iyileşme sürecinin ilk aşamasını başlatmak üzere Fransa'ya gidecek" dedi ve kulübün, oyuncunun iyileşmeye odaklanmasını ve Sevilla'daki günlük rutininden uzaklaşmasını amaçladığını belirtti.

Zalzouli'nin sahalara dönüşü için kesin bir tarih belirlenmedi, ancak bir aydan biraz fazla süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yaralanmasından ne kadar iyileştiğine bağlı olarak, önümüzdeki Temmuz ayında teknik direktör Pellegrini yönetimindeki takımının yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılabilir.

Bu sakatlık, milli takımda forma giymeyi umut eden Faslı oyuncu için büyük bir darbe oldu. Atlas Kaplanları'nın Brezilya ile oynadığı açılış maçını tribünden izlemekle yetinen oyuncu, iyileşme sürecine başlamak üzere İspanya'ya döndü. Betis ise oyuncunun sezon hazırlıklarına zamanında yetişeceğini umuyor.