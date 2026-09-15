Elche ve Real Madrid oyuncuları, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında bugün salı günü Martinez Valero Stadyumu'nun zeminine, Ceuta şehrine destek amaçlı formalar giyerek çıktı; ancak Kraliyet Kulübü'nden öne çıkan üç oyuncu bunun dışında kaldı.

"Marca" gazetesine göre, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate, formalarını sahaya çıkan tünelde Real Madrid'in malzeme sorumlusundan teslim aldı.

Konate formasını elinde taşırken, Mbappe ve Vinicius formalarını tam olarak göstermeden omuzlarına koydu; ancak tünele varır varmaz formalarını göstermekten kaçındılar; bu da maç başlamadan önce dikkat çekti.

Forma, geçtiğimiz temmuz ayı sonlarında yoğun bir Faslı akınına sahne olan özerk yönetimli Ceuta şehrine açık bir destek ifadesi olarak "Hepimiz Caballasız" ibaresini taşıyordu.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynanan maçta, Real Madrid taraftar derneği "Santiago Bernabeu" Stadyumu'nun güney tribününde Ceuta şehrinin bayraklarından oluşan devasa bir sanatsal pano (tifo) sergilemişti. Bundan birkaç saat önce ise Real Madrid, bu özerk yönetimli şehrin sakinlerine destek gösterilmesine yönelik herhangi bir yasağın bulunmadığını belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Aslında kulüp, Ceuta'ya destek girişimini daha önce resmi sitesi üzerinden öne çıkarmış ve şu ifadelere yer vermişti: "Elche ile Real Madrid arasındaki maç başlamadan önce, her iki takımın oyuncuları Ceuta ile dayanışma ifadesi olarak 'Hepimiz Caballasız' ibaresini taşıyan formalar giyerek 'Manuel Martinez Valero' Stadyumu'nun zeminine indi." Bu durum, Real Madrid'in Mbappe, Vinicius ve Konate üçlüsünün tavrını tartışmalı hale getiriyor.

Bu durum, Real Betis'in Faslı yıldızı Abdessamad Ezzalzouli'nin, dün pazartesi takımının Villarreal'e karşı oynadığı maçtan önce Ceuta'ya destek formasını giymesi ve bunun onu birçok Faslı tarafından yoğun bir eleştiri ve hakaret dalgasına maruz bırakmasının ardından geldi.

Ezzalzouli, "Instagram" hesabındaki bir açıklamada eleştirilere yanıt olarak şunları yazdı: "Öncelikle bir şeyi netleştirmek istiyorum; o da hiçbir anda Ceuta şehrine atıfta bulunan formanın siyasi bir amaçla ya da bir halka, Fas halkına hakaret kastıyla kullanılmadığıdır."

Şunları ekledi: "Bu forma sosyal bir nitelik taşıyordu; milliyetleri ne olursa olsun, zor bir durum yaşayan bir bölgenin sakinlerine ve halkına destek çerçevesindeydi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak aynı zamanda bu, kimseye yönelik bir özür değil ve bu meseleyi ülkeme olan sevgimi sorgulamak için kullanmak isteyen herkes bunu yapmakta özgürdür. Bana gelince, ben her gün başım dik yaşamaya devam edeceğim ve köklerimi gururla ve fedakârlıkla temsil etmeyi sürdüreceğim."

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