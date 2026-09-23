Real Madrid, uluslararası ara dönemin ardından kendi sahası "Santiago Bernabéu"da art arda iki maçla geri dönüyor. Kraliyet ekibinin teknik direktörü José Mourinho'nun hedefi ise Barcelona karşısındaki El Clasico'ya başka puan kaybetmeden ulaşmak olacak.

Uluslararası ara dönemin sona ermesinin ardından Real Madrid, önümüzdeki 25 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak El Clasico öncesinde La Liga'da kendi sahasında Villarreal ve Sevilla'ya karşı iki maç oynayacak.

Real Madrid, 15 puanla La Liga puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve ilk 7 haftada tam puan toplayan lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Santiago Bernabéu stadı, geçen sezonun birçok maçında aşılmaz bir kale oldu; nitekim Real Madrid ligde kendi sahasındaki maçlarının yüzde 84'ünü, yani 19 maçtan 16'sını kazandı.

İçinde bulunulan sezon henüz başlarında olsa da, Mourinho'nun adamları bu sezona Santiago Bernabéu stadını puan toplama merkezi haline getirecek gerekli temelleri atarak başladılar; nitekim şimdiye kadar art arda 3 galibiyet elde ettiler (Real Sociedad'a 4-1, Málaga'ya 4-0 ve Rayo Vallecano'ya 4-1).

Bunun yanı sıra Real Madrid, bu maçların bazı bölümlerinde muhteşem bir futbol ortaya koydu; ancak en dikkat çekici güçleri oyun tarzlarında değil, gol yollarındaki verimliliklerindeydi: "As" gazetesinin belirttiğine göre, kendi sahalarında attıkları 12 gole karşılık deplasmanda yalnızca altı gol atmaları bu tespiti destekliyor.

Yenilen gollere gelince, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois kendi sahasında öne çıkıyor; zira yalnızca iki gol yedi, deplasmanda ise bu sayı üç katına çıkarak altı gole ulaşıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri de rakibe izin verilen şut sayısı.

Toplam kaleyi bulan şut açısından karşılaştırma oldukça birbirine yakın: kendi sahasında 42 şut (maç başına 14 şut) ve deplasmanda 47 şut (maç başına 11,7 şut). Ancak fark, isabetli şutlarda ortaya çıkıyor: Santiago Bernabéu stadında 11 şut (maç başına 3,7 şut) ve deplasmanda 20 şut (maç başına 5 şut). Bu da Real Madrid'in deplasmanda çok daha fazla gol yediğini gösteriyor.

Maç başına toplam şut sayısına bakıldığında ise farkın çok belirgin olmadığı görülüyor (kendi sahalarında 21 şut, deplasmanda 17,2 şut). Ancak dikkat çekici olan, bu şutların etkinliği: Santiago Bernabéu stadında isabetli şut ortalaması 10 iken, bu rakam deplasmanda 5,7 şuta düşüyor.

Mourinho'nun Villarreal ve Sevilla'ya karşı önümüzdeki iki maçta değerlendirmeyi umduğu şey işte tam olarak bu. Real Madrid'in teknik direktörü, El Clasico'ya kendi sahasında kusursuz bir sicille ulaşmayı hedefliyor; bu da ona Getafe'yi ağırlayacak ve La Cartuja stadında Real Betis'e konuk olacak Barcelona'yla karşılaşma imkânı sağlayacak. La Cartuja, Real Madrid'in başlıca rakibiyle arasındaki altı puanlık farkın üç puanını kaybettiği stat.

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