Suudi Al-Ittihad Kulübü, takımın teknik direktörlüğü konusunda birden fazla cephede çalışmalarını sürdürüyor; bu sırada kulüp, eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceição ile ilişkisi hâlâ belirsizliğini koruyor.

Lig ve kupa şampiyonluklarını savunamayıp 2025-26 sezonunu hiçbir kupa kazanamadan tamamlayan Al-Ittihad, bu ay içinde Conceição ile olan sözleşmesini feshetti.

Al-Ittihad yönetimi, "Al-Amid" tarafından feshedilen sözleşmesinin kalan iki yıllık süresi için tüm haklarını almakta ısrar eden Conceição ile olan ilişkiden en az zararla çıkmanın yollarını aramaya devam ediyor.

Geleceğe yönelik planlar bağlamında, Al-Ittihad yeni teknik direktör seçimi konusunda kararsız görünüyor. “Al-Riyadiya” gazetesi muhabiri Majid Hood, Gamba Osaka takımının teknik direktörü Alman Jens Wessing’in önümüzdeki sezon “Al-Ittihad”ı çalıştırmak için adaylar arasında yer aldığını açıkladı.

38 yaşındaki Fesing, özellikle kısa süre önce Suudi kulübü Al-Nassr’ın sahasında Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğunu kazanmasıyla Japon takımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hud, X hesabı üzerinden, Al-Ittihad'ın adayları arasında Sırbistan Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörü Sırp Veljko Banović'in de yer aldığını belirtti.

48 yaşındaki Banović, İspanyol takımı Real Oviedo'dan ayrılmasından yaklaşık 7 ay sonra, Ekim 2025'te Sırbistan milli takımının başına geçti.

Bu ikilinin dosyasında dikkat çeken nokta, deneyim eksikliği ve özgeçmişlerinin mütevazı olmasıdır. Vising'in üstlendiği en büyük görev, Jamba Osaka'dır; Vising, Benfica ve PSV Eindhoven'da Roger Schmidt'in yardımcısı olarak görev yapmış, ayrıca Leipzig'de de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Daha sonra geçen Ocak ayında Japon takımıyla çalışmaya başlamıştır.

Transfermarkt’a göre, İspanyol vatandaşı olan Panović’in en önemli deneyimleri ise İngiltere’nin Championship ligindeki Reading ve geçen sezon La Liga’nın başlamasından sadece iki ay sonra onu görevden alan Real Oviedo’da yaşandı.

Sırp teknik direktörün özgeçmişinde, ülkesinin genç milli takımlarındaki uluslararası deneyimleri de öne çıkıyor; özgeçmişinde 18, 19 ve 20 yaş altı takımlarından başlayarak şu anda A Milli Takım’a kadar tüm kadrolar yer alıyor.

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