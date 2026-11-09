Barcelona'nın yıldızı Pedri, takımının dün Pazar günü Atletico Madrid karşısında La Liga maçında 2-1 kazandığı mücadelenin ardından büyük övgüler topladı.

Barcelona'nın iki golünü Fermin Lopez kaydederken, Atletico Madrid savunmasını yoran Lamine Yamal da birçok girişimde bulundu; ancak "Mundo Deportivo" gazetesinin yazı işleri müdürü Santi Nolla, Pedri'yi büyük bir övgüyle andı.

Santi, gazetede "Maestro Pedri" başlıklı bir yazı yayımlayarak oyuncunun dünkü maçtaki performansını övdü.

Yazının metni şöyleydi:

Barcelona, Wanda Metropolitano'daki ikinci yarıda lig şampiyonluğu yarışında güçlü bir darbe vurarak, ilk yarının gidişatına hâkim olan güçlü Atletico Madrid karşısında zorlu bir galibiyet elde etti.

Barcelona'dan iki oyuncu parladı: galibiyet gollerini kaydeden Fermin Lopez ve blaugrana hücumunda fırsatlar yaratan, savunmacıları çalımlayan ve gollere imza atan Lamine.

Ancak bu zaferin arkasındaki beyin, Rodri'nin yokluğunda sağ bek mevkiine giren De Jong'un katkısıyla ikinci yarıda hücumu yöneten Pedri'ydi.

Devre arasından önce yaşanacak herhangi bir tökezleme büyük bir hayal kırıklığı olurdu; ancak Barcelona tabloyu tersine çevirdi, üstünlüğünü ve performansına olan güvenini korudu.

Atletico'nun hâkim olduğu ve daha iyi bir sonucu hak ettiği ilk yarıda yoktu. Her iki bek de Atletico savunmasına ayak uyduramadı (ve Flick ikisini de değiştirmek zorunda kaldı).

Balde, parlayan Baena'yı geçemedi, Cancelo ise savunma planını uyarlamayı başaramadı.

Asıl sorun zayıf baskıydı. İlk yarım saatte Barcelona büyük sıkıntı yaşadı, biraz geriye çekilen Simeone'nin takımının gerisinde kaldı.

Fermin'in ilk yarının son dakikalarında attığı gol belirleyici oldu. Barcelona'nın o ilk yarının ardından soyunma odasına beraberlikle gitmesi adeta bir hediye niteliğindeydi.

Devre arasından sonra Barcelona baskısını etkili biçimde ayarladı, De Jong'un bek mevkiine girmesiyle hücum organizasyonu gelişti ve Pedri hâkimiyetini, kontrolünü ve liderliğini göstermeye başlayarak her topu talep etti. Sörloth'u etkisiz hale getirmek için Christensen oyuna girdi ve Gerard Martin, topa sahip olmanın galibiyetin anahtarı olduğunun farkında olan düzenli ve uyumlu bir takım içinde asıl mevkisi olan sol beke geri döndü.

Dinlenmenin gerekliliğinin ve risk almamanın bilincindeki tüm oyuncuların güçlü desteğiyle bunu başardılar.

Eric'in oyuna girmesiyle Hollandalı orta sahaya geçerek bek mevkisini savunmada, orta sahayı ise topa sahip olma konusunda güçlendirdi.

Barcelona son dakikaları ustalıkla yönetti; bu, diğer önemli maçlarda yapamadığı bir şeydi ve geçmiş tecrübelerinden ders çıkardığını gösterdi.

Fermin kale önünde parladı, Lamine muhteşem anlar sundu, Pedri ise takımı yönetmedeki rolüyle öne çıktı.