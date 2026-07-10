Zaferin ardından… Jesus, Ronaldo’nun Portekiz formasıyla son sahnesini yeniden yazacak mı?

Bazen büyük bir futbolcunun yeni bir unvana ihtiyacı olduğu kadar, büyüklüğüne yakışır bir sona ihtiyacı da vardır. Portekiz ile eşsiz bir tarih yazan Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı 16 turunda tek golle aldığı trajik elenmenin ardından, kariyerinin en acı anlarından biriyle karşı karşıya kaldı.

Ronaldo, turnuva öncesinde bu Dünya Kupası’nın kendisi için sonuncusu olacağını açıklamıştı, ancak milli takımdan emekli olacağını duyurmamıştı; sanki henüz yazılmamış son bir bölüm için kapıyı aralık bırakmış gibiydi.

Portekiz milli takımı Dünya Kupası’ndan elendiği anda, Jorge Jesus Portekiz’in yeni teknik direktörü olarak sahneye çıktı ve şu soru akıllara geldi: Ronaldo’nun Al-Nassr’da hayalini gerçekleştiren kişi, ona uluslararası sahnedeki mükemmel vedasını yaşatacak kişi de o mu olacak?

Al-Nassr’da hayali gerçekleştiren Jesus

Jesus ile Ronaldo arasındaki ilişki yeni değil; Portekizli teknik direktör, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımında “Denizciler”in kaptanıyla tam bir sezon geçirdi ve bu süre zarfında Ronaldo’nun Krallık’a geldiğinden beri beklediği şeyi başardı: Roshen Ligi şampiyonluğunu kazanmak.

Bu şampiyonluk, Ronaldo için sadece yerel bir başarı değildi; yaşına rağmen takımını zirveye taşıyabilme yeteneğinin yeni bir kanıtıydı. Jesus ise Portekizli yıldızın tecrübesinden nasıl yararlanacağını ve onun en iyi performansını sergileyebileceği ortama nasıl yerleştireceğini çok iyi biliyordu.

Bu nedenle, Jesus’un Portekiz milli takımının başına getirilmesi Ronaldo’ya farklı bir his veriyor; çünkü o, tanımadığı bir teknik direktörle değil, kendisini çok iyi tanıyan, potansiyelini, sınırlarını ve sahada neler yapabileceğini bilen biriyle yeni bir döneme başlıyor.

Her şeyi değiştiren şok

Ronaldo, bu Dünya Kupası’nın uluslararası kariyerindeki son büyük durak olmasını ve Portekiz ile olan yolculuğunu, milli takım formasını iki on yıldan fazla süren bir efsaneye yakışır şekilde sonlandırmayı hayal ediyordu. Ancak İspanya’ya karşı elenme, bu hayali suya düşürdü ve geleceği hakkında büyük soru işaretleri bıraktı.

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Maç sonrası manzara, önceki tüm başarısızlıklardan farklı görünüyordu; herkes, Dünya Kupası’ndaki son şansın sona erdiğinin ve zamanın Ronaldo’ya artık pek çok büyük sahne sunmayacağının farkındaydı.

Buna rağmen, milli takımdan emekli olacağını açıklamaması, oyuncunun hâlâ başarabileceği bir şey olduğunu düşündüğünü gösteriyor; belki de bu “şey”, başka bir turnuvayla ya da milli takımla daha sakin ve başarılı bir veda ile ilgilidir.

Jesus, Ronaldo’ya ideal bir son yaşatabilecek mi?

Jesus’un sahip olduğu nitelikler sadece teknik direktörlük tecrübesiyle sınırlı değil, aynı zamanda büyük yıldızları yönetme ve baskıyla başa çıkma becerisine de uzanıyor. Portekizli teknik direktör, göreve başladığı ilk günden itibaren ismin tek başına forma giymeyi garanti etmediğini açıkça belirtti; ancak aynı zamanda kalitenin asıl kriter olduğunu ve Ronaldo’nun en iyi formunda olduğu sürece hâlâ katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Bu denge, önümüzdeki dönemde en önemli anahtar olabilir; zira Jesus, Ronaldo’nun değerini kanıtlamaya ihtiyaç duymuyor, ancak onu milli takıma fayda sağlayacak şekilde kullanmalı ve oyuncuya kariyerini onurlu bir şekilde sonlandırma fırsatı vermelidir.

Yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası turnuvalar göz önüne alındığında, Ronaldo, Jesus’ta takımı deneyim ve gençliğin bir karışımı etrafında yeniden inşa edebilecek ve ona yıllar önce olduğu gibi aynı şekilde güvenmek yerine, şu anki durumuna uygun bir rol verebilecek bir teknik direktör bulabilir.

Sonuçta, Jesus Portekiz’i bir önceki Dünya Kupası’na geri döndüremeyecek, ancak tarihin en büyük Portekizli futbolcusunun kariyerinde farklı bir son bölüm yazmak için nadir bir fırsata sahip.