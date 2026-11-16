"Zafer onu mutlu etmedi": Zidane sesini yükseltti ve üzüntüsünü açıkladı: "Tavana dikeceğim gözlerimi"

Fransa Milli Takımı'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup etmesine rağmen, "Horozlar"ın teknik direktörü Zinedine Zidane, özellikle rakip üzerindeki baskının azaldığı ve topu geri kazanmakta zorlanılan ilk yarıda takımının performansından duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi. Bu durum, onu devre arasında oyunculara sert eleştiriler yöneltmeye itti.

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Bordeaux'da oynanan maçta zorluk yaşayan savunmacı Jérémy Jacquet, Zidane'ın soyunma odasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ayrıntılarını açıkladı; teknik direktörün bağırmaya başvurmadığını ancak savunma performansının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmek için sesini yükselttiğini belirtti.

Jacquet şöyle konuştu: "Teknik direktör devre arasında bize, topu geri kazanmada yeterince kararlı olmadığımızı düşündüğünü söyledi ve bunu ikinci yarıda düzeltmeyi başardık. Bağırmadı, ama topu geri kazanma sürecinde geliştirilmesi gereken yönlerden bahsetmek için sesini yükseltti ve topu gereğinden fazla tuttuğumuzu düşünüyordu. Maçın daha hızlı ve daha dinamik olmasını istiyordu."

Zidane öfkesinin nedenlerini belirtiyor

Zidane, "TF1" radyosuna yaptığı açıklamalarda, maçın temel hedefinin tur atlamak, belki de grubu lider olarak bitirmek olduğunu vurguladı; ancak özellikle ilk yarıda rakibe uygulanan baskı konusunda oyuncularının sergilediği seviyeden memnun olmadığını söyledi.

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Fransız teknik direktör şunları söyledi: "Hedefimiz tur atlamak, belki de grubu birinci sırada bitirmekti; ama performansın kalitesi konusunda, özellikle ilk yarıdaki baskı konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sahada beklediğimiz bazı şeyleri göremediğimizde hayal kırıklığına uğruyoruz."

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Şunları ekledi: "Esas sorun baskıydı; performansımızda aksaklıkların ortaya çıkmasına izin verdik ve bunu istenildiği şekilde uygulayamadık. Bunu devre arasında düzelttik ve ardından seviyemiz yükseldi, ancak bunlar hâlâ geliştirmemiz gereken yönler. Ben mutlu değildim, oyuncular da öyleydi, ama bazı şeyleri düzeltmeyi başardık."

Buna karşılık Zidane, takımın savunma alanında gösterdiği gelişimi övdü ve gol yemeyi engellemenin sorumluluğunun yalnızca savunmacılara düşmediğini, aksine tüm oyuncuların topluca hareket etmesini ve baskı uygulamasını gerektirdiğini vurguladı.

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Zidane üç aylık bir analize hazırlanıyor

Türkiye karşılaşması, Fransa'nın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son durağı oldu ve Zidane'ın milli takımın teknik ekibinin başındaki ilk 5 maçını da tamamladı; bu süreçte eylül ve ekim ayları arasında 3 karşılaşmada galibiyet alındı, perşembe günü İtalya'ya 3-1 yenilmesinin ardından Türkiye karşısında galibiyet geldi.

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Fransa Milli Takımı, turnuvanın çeyrek finalindeki gidiş ve dönüş karşılaşmalarının oynanacağı tarih olan önümüzdeki mart ayından önce yeni bir uluslararası maça çıkmayacak; bu durum Zidane'ı bekleme süresinin uzunluğu hakkında şaka yollu yorum yapmaya itti: "Şimdi oyuncular kulüplerine dönecek ve her 3 günde bir maç oynamaya devam edecekler. Marta kadar bir daha bir araya gelmeyeceğiz, o yüzden o zamana kadar vaktimin bir kısmını tavana bakarak geçireceğim."

Ancak Fransız teknik direktör, milli takımdan uzak kalınan bu dönemin bir sonraki aşamaya hazırlanmak için yoğun bir çalışma gerektirdiğinin farkında; özellikle de çeyrek final karşılaşmaları öncesinde mevcut sürenin sınırlı olacağını biliyor.

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Zidane şöyle konuştu: "İşler karmaşık olacak, bu yüzden temel unsurlara odaklanmamız gerekiyor. Gidiş ve dönüş maçlarına hazırlanmak için önümüzde yalnızca üç gün olacak ve bu çok kısa bir süre. Önümüzdeki üç ay boyunca işleri iyi analiz etmek ve planladığımız şeyi uygularken mümkün olan en yüksek verime ulaşmak için büyük çaba harcayacağım."