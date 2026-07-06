Zafer "gözlerini yaşlarla doldurdu"... Haaland: Ulusumuz bize nesiller boyu unutulmayacak bir anı yaşattı

Norveçli Erling Haaland, 5 kez şampiyon olan Brezilya milli takımını devirerek ülkesini tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı ve Norveçli taraftarları coşturan iki geç golle adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

Norveç tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen 25 yaşındaki Haaland, takımını tarihi zafere taşıdıktan birkaç dakika sonra, “Bu, Norveç tarihinin en çılgın günlerinden biri” dedi ve gurur dolu bir sesle, “Brezilya kalesine iki gol atmak, sonsuza kadar gurur duyacağım bir şey” diye ekledi.

Maç boyunca Haaland çoğunlukla sönük bir performans sergiledi ve topa sadece birkaç kez dokundu, ancak ikinci yarıdaki su molasından sonra her şey değişti; o sırada teknik direktörü Ståle Solbakken ile konuşan Haaland, kendisinden elinden gelenin en iyisini yapması için teşvik edildi.

Solbakken’in bu isteği, Haaland için adeta bir emir gibiydi; 79. dakikada kafayla ilk golü attı, ardından normal sürenin bitimine kadar bir gol daha ekleyerek turnuvadaki gol sayısını 7’ye çıkardı ve gol krallığı sıralamasında Kylian Mbappé ve Lionel Messi ile eşitlendi.

Saldırıları sonlandırmadaki üstün becerisi ve olağanüstü soğukkanlılığı nedeniyle “Gülümseyen Katil” lakaplı Haaland, 54 maçta attığı 62 golle, maç başına 1,15 gol gibi şaşırtıcı bir ortalamayla milli takımının gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.

Maçın en iyi oyuncusu ödülünü almasına rağmen, Manchester City’nin forveti, her zamanki alçakgönüllülüğüyle bu başarının kredisini kaleci Orjan Neland’a atfederek gazetecilere şunları söyledi: “Benim için maçın adamı o. Golü atan ben olsam da, turnuvadan elenmemize neden olabilecek birçok golü kalesinden kurtardı.”

Açıkça minnettar bir ses tonuyla şunları ekledi: “Tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselmemizin sebebi o; ona tüm saygılarımı sunuyorum.”

Haaland ise şöyle konuştu: “Bu turnuva boyunca birkaç kez performansımın zirvesine ulaştım, ancak her seferinde yeni bir zirveye ulaşıyorum.”

Açık bir özgüvenle şunları ekledi: “Bana bir ya da iki fırsat verilirse, bu genellikle golle sonuçlanır. Tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum, bu benim doğam. Her şey konsantrasyonla ilgili ve fırsat geldiğinde ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum.”

Takımı Brezilya’yı şaşırtıp Neymar’ı milli futboldan emekliye zorladıktan sonra, bu tarihi anın önemini gözden kaçırmayan Haaland, maç sonrası röportajında şunları söyledi: “Bu iki gol sadece bana ait değil; her şeyini feda eden her takım arkadaşıma, bize inanan her teknik direktöre, zor yıllarda bize destek olan her taraftara ve artık her şeyin mümkün olduğuna inanan Norveç’teki her çocuğa ait.”

Duygulanmış bir sesle sözlerine şöyle devam etti: “Bu gece, her Norveçli ailenin hafızasında ölümsüzleşecek. Brezilya’yı yenmekle yetinmedik, ulusumuza gelecek nesillere kalacak bir anı armağan ettik,” diyerek bu zaferin “gözlerini yaşlarla doldurduğunu” itiraf etti.

Şöyle ekledi: “Bundan sonra ne olursa olsun, kimse bizden bu duyguyu, bu gözyaşlarını ya da bu tarihi başarıyı elimizden alamayacak.”