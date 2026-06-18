Zafer Efsanesi, Ronaldo’yu Dünya Kupası’ndaki eleştirilerden savunuyor

Al-Nassr ve Suudi Milli Takımı’nın efsanesi Fahd Al-Harifi, 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda “Avrupa’nın Brezilya’sı”nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Portekizli Cristiano Ronaldo’yu taraftarların sert eleştirilerinden savundu.

Ronaldo beklenen performansı sergileyemedi ve umulan tehlikeyi yaratamadı, bu da dünya basınının çeşitli kesimlerinden şok edici eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

Bu konuyla ilgili olarak El-Harifi, X platformundaki sayfasında şöyle yazdı: “Portekiz’in berabere kalmasının sebebi Ronaldo değil, Martinez’dir; çünkü oyun tarzı, elindeki oyunculara uygun değil.”

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Al-Harifi sözlerine şöyle devam etti: “Martínez çok geride oynadı ve oyuncuları derin paslar atmaya ya da ortalar yapmaya teşvik etmedi, bu yüzden hücum hattı izole kaldı.”

Sözlerine şöyle devam etti: “João Félix’in neden sahaya sürülmediğini anlamıyorum; o hem asist yapabilir, hem gol atabilir, hem de hatlar arasında bağlantı kurabilir; Al-Nassr’da Ronaldo ile harika bir ikili oluşturuyordu.”

Son olarak şunları söyledi: “Ronaldo’ya yardım etmesi için Félix’i sahaya sürmek gerekirdi, çünkü bu ikili Al-Nassr’da birlikte oynuyor ve birbirlerini çok iyi anladıklarını düşünüyorum.”



