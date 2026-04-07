"Zafer" anahtar kelime... Gonsalves neden Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçta forma giyemeyecek?

Bazı basın haberleri, Cidde Al-Ahli'nin yıldızı Brezilyalı Matheus Gonçalves'in Suudi Roshen Ligi'ndeki Al-Fayha maçında forma giyememesinin gerçek nedenini ortaya çıkardı.

Al-Ahli, bugün Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta, Al-Fayha'ya konuk olacak.

Suudi gazetesi "Al-Youm", Al-Ahli Jeddah'ın teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin, Gonçalves'i cezalı veya sakat olmamasına rağmen maç kadrosundan çıkardığını yazdı.

Gazete, bunun nedeninin Jaisle'nin Brezilyalı oyuncunun maçta sarı kart görmesinden endişe duyması olduğunu, çünkü bu durumda oyuncunun Roshen Ligi'nde Al-Nassr ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini belirtti.

Al-Fayha maçının ardından Al-Ahli, önümüzdeki Pazartesi günü Cidde'deki Al-Inmaa Stadyumu'nda Katar ekibi Al-Duhail ile oynayacağı maçla Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacak.

Asya'daki mücadelelerin sona ermesiyle Al-Ahli, Roshen Ligi'ne geri dönecek ve 28 Nisan'da ligin 30. haftasında Al-Nassr ile karşılaşacak.

İki takım Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğu için rekabet ediyor. Al-Ahli, 65 puanla sıralamada üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise gol farkıyla gerisinde bulunuyor.