Faslı Racing Santander yıldızı Yasser Zabiri, İspanya Ligi'nin 12. haftasında devam eden Málaga maçında dikkat çekici bir sayıya ulaştı.
Zabiri, Málaga karşısında Racing Santander'in ikinci golünü 60. dakikada kaydederek bu sezon La Liga'daki gol sayısını 9'a çıkardı.
Faslı yıldız, La Liga gol krallığı listesinde tek başına dördüncü sıraya yerleşti; önünde yalnızca Raphinha (15 gol), Kylian Mbappé (12 gol) ve Lamine Yamal (10 gol) bulunuyor.
Zabiri, bu sezon Stade Rennes'den kiralık olarak Racing Santander forması giyiyor.