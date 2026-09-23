İspanya La Liga'nın resmi "X" hesabı, bugün çarşamba günü, "Riyad Sezonu" iş birliğiyle verilen 2026 Eylül ayının 23 yaş altı en iyi oyuncu ödülü aday listesini açıkladı.

Listede 5 oyuncu yer aldı: Racing Santander forması giyen Faslı forvet Yassir Zabiri, Villarreal oyuncusu Alberto Moleiro, Barcelona savunmacısı Pau Cubarsí, Sevilla kanat oyuncusu Miguel Sierra ve Celta Vigo oyuncusu Yoel Lago.

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Bu, Zabiri'nin üst üste ikinci kez ödül aday listesine girmesi oluyor; geçtiğimiz ağustos ayında ödülü Espanyol oyuncusu Javi Hernández kazanmıştı.

21 yaşındaki Zabiri, Fransız ekibi Stade Rennes'den kiralık olarak forma giydiği Racing Santander ile İspanya La Liga'daki ilk sezonunda dikkat çekici bir başlangıç yapıyor; 6 maçta 6 gol kaydetti. Bu goller arasında Elche'ye karşı bir hat-trick, Alavés'e karşı iki gol ve Barcelona filelerine bıraktığı bir gol de bulunuyor.

Zabiri, Fas futbolunun öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri sayılıyor. Fas 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın 2025 Şili'de düzenlenen Dünya Gençler Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu; turnuva boyunca 5 gol attı ve bu goller arasında Arjantin'e karşı oynanan final maçındaki (2-0) iki gol de yer aldı. Ayrıca Gümüş Top ödülünü kazandı.

Zabiri, ayrıca Afrika Uluslar Kupası müsabakaları kapsamında Gabon ve Lesotho'ya karşı iki maçın ve öncesinde Gana ile oynanacak hazırlık maçının yer alacağı mevcut kamp döneminde, Fas A Milli Takımı'na ilk davetini de aldı.

Öte yandan, 19 yaşındaki Barcelona savunmacısı Pau Cubarsí, Nisan 2026'da 23 yaş altı en iyi oyuncu ödülünü kazanmasının ardından, La Liga'nın öne çıkan yıldızları arasındaki varlığını sürdürüyor.

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