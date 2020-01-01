Zabaleta: Soyunma odasına Messi ve Ronaldo koyuyorduk

Zabaleta, Manchester City'nin yatırımlarında Messi ve Ronaldo'nun da takıma gelme ihtimali üzerine espri yaptıklarını anlattı.

Pablo Zabaleta, 'nin 2008'de Abu Dhabi United Group'a satıldıktan sonra soyunma odasında ve hakkında muhabbet ettiklerini açıkladı.

La Nacion'a konuşan Zabaleta, "Ben transfer olduktan on gün sonra, kulüp satın alındı. Dört gün sonra Robinho için 40 milyon sterlin yatırım yapıldı. Ve ben de dedim ki, 'Şimdi ne yapacağım? Burada altı ay kalırım' dedim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli oyuncu, soyunma odasında Messi ve Ronaldo hakkında espriler yaptıklarını da belirtti:

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"Biraz şaka yaptık ve soyunma odasına Messi, Cristiano Ronaldo koymaya başladık. Kendimizi kandırıyorduk."

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"San Siro kapanacaksa neden İtalya'ya gideyim?"

West Ham'da forma giyen Zabaleta, pandemi nedeniyle emeklilik düşüncesinin hızlandığını itiraf etti.

"Her gün düşünüyorum. Bir şekilde antrenmanlara geri döneceğiz ve göreceğiz. Ama her şey hala belirsiz. Bu sezonun sonunda başka bir ligde, belki de İtalya'da bir sezon daha oynamal istiyordum ama şimdi bilmiyorum. Taraftarın önünde oynama şansınız yok. Bu yüzden nasıl motive olabilirim? 'daki Olimpiyat veya San Siro gibi efsanevi stadyumlar kapanacaksa neden İtalya'ya gideyim?"