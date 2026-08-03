"Yüzyılın şoku": İspanyol gazeteciden Vinicius'un geleceğini belirleyen çarpıcı açıklama!

İspanyol gazeteci Roberto Gomez, Real Madrid ile geleceği hakkında tırmanan tartışmalar sürerken, 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın Real Madrid'den ayrılma ihtimalini kesin bir dille reddederek, ayrılığına dair her senaryoyu "yüzyılın şoku" olarak niteledi.

İspanyol "Radio Marca" istasyonunda bugün pazartesi günü yaptığı çarpıcı açıklamalarda Gomez, Vinicius'un Real takımının belkemiğini oluşturduğunu ve ayrılığının kulüp için gerçek bir felaket olacağını vurguladı.

En iyisi Vinicius

Gomez son derece kararlı bir şekilde şöyle konuştu: "Vinicius şu anda Real Madrid'in en iyi oyuncusu. Kanatta onun gibi bu yetenek ve etkiyle oynayan kimse yok. Şu anda ayrılmasını hayal bile edemiyorum, o takımın hücum ruhunu temsil ediyor."

İspanyol gazeteci şunları ekledi: "Sözleşmesinde yalnızca bir yılı kalan bir oyuncu için kim 150 ya da 200 milyon euro öder? Bu, ekonomik ve sportif açıdan mantıklı değil."

Mantıklı sorular

Gomez kınayıcı bir tonla şu soruyu sordu: "Peki Vinicius açıkça 'Burada kalacağım' derse kulüp ne yapacak? Onu ayrılmaya mı zorlayacak? Bu tamamen imkansız."

İspanyol gazeteci açıklamalarını şöyle noktaladı: "Vinicius'un Real Madrid'den ayrılması nasıl mümkün olabilir? Bana göre bu, her açıdan yüzyılın şoku olur. Real Madrid'in Vinicius'a şiddetle ihtiyacı var, Vinicius'un da Real Madrid'e ihtiyacı var. Bu, kolayca bitirilebilecek bir ilişki değil."

Tırmanan tartışma

Gomez'in açıklamaları, Vinicius'un Real Madrid ile sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği konusunda, özellikle Real kulübüyle mevcut sözleşmesinin son yılına girmesinin yaklaşması nedeniyle tırmanan bir medya tartışmasının ortasında geldi.

İspanyol basın raporları Brezilyalı yıldızın geleceği konusunda çelişiyor; bazı kaynaklar sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelerin sürdüğüne işaret ederken, başka kaynaklar özellikle Premier Lig'den olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinin onu kadrosuna katma ilgisinden söz ediyor.