Boca Juniors'ın en önemli efsanelerinden biri olan Carlos Tevez, dünya genelindeki futbolseverlere sevindirici bir haber verdi ve Portekizli Cristiano Ronaldo ile Arjantinli Lionel Messi'nin aynı takımda bir araya geleceğini doğruladı.

Carlos Tevez, bu tarihi olayın ünlü La Bombonera Stadı'nda gerçekleşeceğini vurguladı.









"Foot Mercato" sitesine göre, Aralık 2026'da Buenos Aires'te oynanması planlanan veda maçında Messi ve Cristiano aynı takımda oynayacak.

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Boca Juniors'ın eski forveti, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan aynı takımda birlikte oynamaları için onay aldığını açıkladı.

Bu iki efsaneyle soyunma odasını paylaşmış biri için istisnai bir maç olacak; zira Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda, Ronaldo ile de Manchester United'da oynadı.

Carlos Tevez, televizyona yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Cristiano ve Leo'yu aynı takımda oynarken görmeyi her zaman hayal etmişimdir. Onlar tüm zamanların en büyük iki oyuncusu. İkisiyle de, özellikle Cristiano ile iletişime geçtim. Ona dedim ki: Cristiano, veda maçımda seni ve Messi'yi aynı takımda istiyorum. Ki tüm dünya bir kez ve sonsuza dek bu büyüye tanıklık etsin."

Sözlerine şöyle devam etti: "Orada olacağını söyledi. Leo'yu ikna etmek de zor olmadı. İkisi de kabul etti, çok heyecanlıyım. Bu maç çok duygusal olacak."







