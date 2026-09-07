Boca Juniors'ın en önemli efsanelerinden biri olan Carlos Tevez, dünya genelindeki futbolseverlere sevindirici bir haber verdi ve Portekizli Cristiano Ronaldo ile Arjantinli Lionel Messi'nin tek bir takımda bir araya geleceğini doğruladı.

Carlos Tevez, bu tarihi olayın ünlü La Bombonera stadında gerçekleşeceğini teyit etti.

"Foot Mercato" sitesine göre, Aralık 2026'da Buenos Aires'te oynanması planlanan veda maçında Messi ve Cristiano tek bir takımda forma giyecek.

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Boca Juniors'ın eski forveti, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan aynı takımda birlikte oynamaları için onay aldığını açıkladı.

Bu, iki efsaneyle soyunma odasını paylaşmış biri için sıra dışı bir maç olacak; zira Messi ile Arjantin Millî Takımı'nda, Ronaldo ile de Manchester United'da oynamıştı.

Carlos Tevez, televizyona yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Cristiano ve Leo'yu tek bir takımda oynarken görmeyi hep hayal etmişimdir. Onlar tüm zamanların en büyük oyuncuları. Onlarla, özellikle de Cristiano ile iletişime geçtim. Ona dedim ki: Cristiano, veda maçımda seni ve Messi'yi aynı takımda istiyorum. Tüm dünya bu büyüyü bir kez ve sonsuza dek görsün diye."

Sözlerine şöyle devam etti: "Orada olacağını söyledi. Leo'yu ikna etmek de zor olmadı. İkisi de kabul etti, çok heyecanlıyım. Bu maç çok duygusal olacak."







