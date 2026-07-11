Yüzyılın Anlaşması tehlikede... Muhammed Salah'ın talepleri Al-Hilal ve Al-Qadsia'yı zor durumda bırakıyor

Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın Suudi Arabistan Ligi’ne transferine ilişkin müzakerelerde yeni gelişmeler yaşandı. Liverpool’daki tarihi serüveninin ardından oyuncuyu kadrolarına katmak için gösterilen büyük ilgiye rağmen, oyuncunun devasa bir sözleşme bedeli talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

34 yaşındaki Mısır milli takım kaptanı, Suudi Arabistan'a transferiyle ilgili görüşmelerini sürdürüyor; ancak yüksek mali talepleri, şu anda anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel haline geldi.

Liverpool ile sözleşmesi sona erip geçen Haziran ayında İngiliz kulübünden ayrılan Salah, serbest oyuncu statüsüne geçti. Böylece, dokuz yıl süren ve iki kez Premier Lig şampiyonluğu, bir kez FA Kupası, bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve birçok başka kupa ile taçlandırılan olağanüstü kariyerine son verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Salah’ın adı Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’ne transfer olacağı yönündeki spekülasyonlarla anılıyordu; mevcut transfer döneminde onun hizmetlerini almak için en önde gelen adaylar olarak Al-Hilal ve Al-Qadisiyah öne çıkıyor.

Ancak İngiliz “The Sun” gazetesi, Mısırlı yıldızın yüksek mali talepleri nedeniyle müzakerelerin tıkanmış olduğunu ortaya çıkardı; bu sırada ilgili Suudi kulüpleri, tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varmak için talep edilen sözleşme bedelini düşürmeye çalışıyor.

Haberlere göre, Salah, Nisan 2025'te kulüple yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra Liverpool'da haftalık 400 bin sterlin maaş alıyordu; bu da, bir sonraki durağında da devasa bir sözleşme elde etmekte ısrarcı olmasının nedenini açıklıyor.

Bu arada, Salah’ın 2017 yılında Roma’dan transfer edilmesinde kilit rol oynayan ve Liverpool’un eski futbol direktörü Michael Edwards ile yeniden bir araya gelmesini sağlayabilecek bir transfer konusunda görüşmeler devam ediyor.

47 yaşındaki Edwards, kısa süre önce “Fenway Sports” grubundaki görevinden ayrılmasının ardından Al-Hilal kulübünün büyük ilgisini çekiyor; Suudi kulübü, önümüzdeki dönemde onu CEO olarak atamayı hedefliyor.

Müzakereler tıkanmış olsa da, özellikle Suudi Profesyonel Ligi’nde yaşanan yapısal değişiklikler ışığında, Al-Hilal ve Al-Qadisiyah, Salah’ın transferini finanse edebilecek kulüpler arasında hâlâ başı çekiyor.

Al-Hilal, Krallık’ın önde gelen işadamlarından Prens Al-Waleed bin Talal Al Saud’un başını çektiği özel sektör yatırımcılarının katılımıyla büyük bir mali güce sahip.

Prens Velid’in sahibi olduğu “Al-Mamlakah Holding” şirketi, geçtiğimiz Nisan ayında, daha önce Suudi Kamu Yatırım Fonu’na ait olan Al-Hilal kulübünün %70 hissesini devralmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzalamıştı.

Son yıllarda projeyi karakterize eden devasa harcamaları azaltma kararı almasının ardından, Kamu Yatırım Fonu’nun Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr ve Al-Ahli olmak üzere dört büyük kulübün sahipliğinden çekilmeye yöneldiğine işaret eden raporlar ışığında, bu adım büyük önem kazanıyor.

Söz konusu haberlere göre, fon bu kulüplerdeki hisselerinin tamamını, yani %75'lik payını ve Suudi Spor Bakanlığı'nın %25'lik payını da içeren hisselerini satmayı planlıyor.

Haberlerde ayrıca, Prens Velid bin Talal’ın daha önce Fransız futbolcu Karim Benzema’nın Al-Hilal’a transferinin tüm masraflarını üstlendiği ve kulübün 2025-2026 sezonunun kış transfer döneminde gerçekleştirdiği yedi transferi finanse ettiği belirtildi.

Al-Qadisiyah ise Suudi Arabistan’ın petrol devi “Aramco” şirketi tarafından sahiplenilmesi nedeniyle muazzam bir mali güce sahip; bu da, Mohamed Salah’ın mali talepleri konusunda bir anlaşmaya varılması halinde, kulübü bu oyuncuyu kadrosuna katmak için en önde gelen rakiplerden biri haline getiriyor.