Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, takımı Kadisiye karşısında 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete taşıyarak kulüple yeni bir başarının yarısını geride bıraktı. İki takımı cuma akşamı karşı karşıya getiren mücadele, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci hafta müsabakaları kapsamında oynandı.

Bu zorlu karşılaşmada üç puan, Hilal'in tek kazancı değildi. Galibiyet, göreve geldiğinden bu yana takımdaki siciline eklemeler yapmayı sürdüren İtalyan teknik adam için dikkat çekici bir rakam taşıdı; üstelik ligin zirvesi için rekabetin iyice kızıştığı bir dönemde.

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Bu galibiyetle Inzaghi, takımın teknik sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana yönettiği 66 maçta, yerli ve kıtasal müsabakaların tamamında Hilal ile 50. zaferine ulaştı. Böylece bu rakama giden yolun yarısını geride bırakarak galibiyet sayısında yüzler barajına yaklaştı.

Hilal ile sicilinde yer alan rakamlara göre, İtalyan teknik adam söz konusu 66 maçta 3 kez mağlubiyet yaşadı, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçlar, teknik adamın takımla geçirdiği dönemde elde ettiği yüksek galibiyet sayısını yansıtıyor.

Inzaghi'nin galibiyet sayısı 51'e de çıkabilirdi; geçen sezon Kral Kupası yarı finalinde Ahli karşısında elde edilen tur atlaması sayılsaydı bu mümkün olacaktı. Ancak o karşılaşma penaltı atışlarında 5-4 ile sonuçlandı; bu nedenle maçların normal süresinde elde edilen galibiyetler arasına girmiyor.

Lig sıralaması açısından ise bu galibiyet, Hilal'i puanını 27'ye yükselterek Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin zirvesine taşıdı; üstelik takımın bir maçı ertelenmiş durumda. Böylece Hilal, rekabet yarışındaki ilerleyişini sürdürürken Inzaghi de kulüple ulaşmaya çalıştığı yeni bir meydan okumada, 100. galibiyet durağına adım adım yaklaşıyor.