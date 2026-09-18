"Yüzümü görmeyeceksiniz": Ferran Torres'ten spekülasyonları alevlendiren gizemli mesaj!

Beklenmedik bir hamleyle İspanyol yıldız Ferran Torres, kısa ve muğlak bir mesajla sosyal medyayı ateşe verdi. Bu mesaj, geleceği ve önümüzdeki müsabakalara yönelik tutumu hakkında bir dizi tahminin önünü açtı.

Torres, resmi Instagram hesabındaki "story" özelliği üzerinden paylaştığı kısa mesajında herhangi bir ek ayrıntı vermeden şunları söyledi: "Bir süredir bunu düşünüyordum ve önümüzdeki hafta yüzümü görmeyeceğinizi bildirmek istiyorum."

Tek satırı geçmeyen bu mesaj, taraftarları arasında büyük bir kafa karışıklığı yaratmaya yetti; özellikle de son derece hassas bir zamanlamada gelmiş olması nedeniyle.

Bu muğlaklık, oyuncunun kulübünün formasıyla dikkat çeken parlak performansından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Torres, 5 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı; bunların 3'ü ligde, 3'ü de Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bu durum, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan transfer olarak takıma katılan oyuncuyu sezon başında takımın en öne çıkan yıldızlarından biri hâline getirdi.

https://www.instagram.com/ferrantorres/?hl=ar

Konu La Roja ile mi ilgili?

Taraftarların kafa karışıklığını artıran bir diğer nokta ise mesajın, İspanya Milli Takımı'nın önümüzdeki uluslararası ara döneminde UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri için açıklanan kadrosunun ilanıyla aynı zamana denk gelmesiydi. Cuma günü açıklanan davetli listede, Matador'la Dünya Kupası şampiyonu olan Torres'in adı yer alıyordu.

Torres'in mesajının milli takımı ilgilendiren teknik bir kararla mı, kişisel sebeplerle mi, yoksa yeni bir profesyonel adımla mı ilgili olduğu şu ana kadar netlik kazanmadı. Bu durum herkesi bir bekleyiş hâline soktu.

Mesajın gerçek anlamına açıklık getirmek için ne oyuncudan, ne kulübü Paris Saint-Germain'den, ne de İspanya Futbol Federasyonu'ndan şu ana kadar resmi bir açıklama geldi. Spor camiası ise bu ani ortadan kayboluşun sırrını önümüzdeki haftanın neler ortaya koyacağını bekliyor.