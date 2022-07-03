Yüzüklerin Efendisi'nin Aragorn'u Viggo Mortensen, kartal pençesi yaparak poz verdi

Hollywood'un en ilginç aktörlerinden biri olan Mortensen'in siyah-beyazlı ekibe olan aşkı devam ediyor.

"Yüzüklerin Efendisi"nin ikonik kahramanı Viggo Mortensen, Beşiktaş hayranlığını kartal pençesi yaparak bir kez daha gösterdi.

Başarılı oyuncuyu hepimiz Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn karakteriyle yakından tanıyoruz.

Ancak onu ülkemizde ilginç kılan bir özelliği daha var. Bir Beşiktaş taraftarı olması ve hatta bir film çekimi için geldiği İstanbul'da siyah-beyazlıların maçlarını tribünden izlemesi gibi.

Viggo Mortensen ne yaptı?

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a röportaj veren Viggo Mortensen, Beşiktaşlı duruşunu bir kez daha gösterdi.

Yüzüklerin Efendisi'nin Aragorn'u Barbaros Tapan ile kartal pençesi yaparak poz verdi.

Hürriyet

Viggo Mortensen nasıl Beşiktaşlı oldu?

Viggo Mortensen, namı diğer Aragorn, Danimarka asıllı bir Amerikalı. Ancak Arjantin'de büyümüş. Bu nedenle futbolu yakından takip ediyor ve San Lorenzo taraftarlığını babasından miras olarak almış.

San Lorenzo'yu koyu bir şekilde destekleyen Mortensen, kulübün efsane oyuncusu Bambino Veira'dan aldığı bir takımı ödül törenlerinden birinde giymiş. Gazeteciler, "Takımınız kimden?" diye sorunca, "Bambino Veira" yanıtını almışlar ve bir süre "Bu yeni modacı da kim?" diye araştırma yapmışlar.

Viggo Mortensen, 2012'de "Two Faces of January" filminin çekimleri için İstanbul'a geldi.

Film ekibinde bulunan bir Beşiktaş taraftarı ona üzerinde "Viggo" yazılı forma hediye etmiş. Bu jestin ardından Beşiktaş ile ilgili araştırma yapan Mortensen, takımın Kasımpaşa ve Mersin İdman Yurdu maçlarını izlemek için tribünde yerini almış.

Ardından da Bursaspor ile oynanan mücadeleye gitmiş ve tribünde "Beşiktaş'ım oley!" diye tezahüratta bile bulunmuş.

Beşiktaşlı olmasıyla ilgili ne söyledi?

İnönü Stadı'nda oynanan Bursaspor maçını tribünden takip eden Mortensen kulüple ilgili düşüncelerini Beşiktaş Dergisi'nde paylaşmıştı ve şunları söylemişti:

"Beşiktaş dünyaca ünlü bir kulüp ve taraftarları da bilinen bir topluluk. Beşiktaş’ı çok öncelerden biliyor ve takip ediyorum.

Kader olarak Arjantin’deki San Lorenzo ile Beşiktaş takımları arasında bir benzerlik olduğunu düşünüyorum. Onlar da devlet tarafından statlarına el konmasına karşı olarak Beşiktaş’taki feda kampanyasının bir benzerini düzenlemişlerdi.

İstanbul’da bulunduğum süre içerisinde iki tane maç izledim. Takımın saldırgan oyun yapısı ve kazanma isteği çok hoşuma gitti. Taraftarların da tribünlerde yaptığı şovlar mükemmeldi.

Bir sonraki maçı kapalı tribünde onların arasında izlemeyi planlıyorum. Beşiktaş’ın tarihi ve gücünü semtinden alıyor olması da beni etkileyen özelliklerinden biri."

Daha fazlası