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Real Madrid, Nico Paz'ı gelecek yaz İspanya'nın başkentine geri getirecek. İspanyol radyo istasyonu CADENA COPE böyle iddia ediyor.

Nico Paz, Como 1907'nin tartışmasız yıldızı. Arjantinli oyuncu, Serie A'da on maçta üç gol ve üç asistlik katkı sağladı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nde daha da formda. Dört maçta üç gol attı ve beş asist yaptı.

Real Madrid, önceki sezon Como'da kiralık olarak forma giyen Nico Paz'ı geçen yaz 66 milyon euroya bu kulübe sattı.

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Real Madrid aslında onu daha geçen yaz geri getirmek istiyordu ancak oyuncu Como'da daha uzun süre kalmayı tercih etti. Orada gelişimini sürdürebilecekti.

Kraliyet ekibi Nico Paz'ın isteğini kabul etti ancak 80 milyon euroluk geri satın alma opsiyonu elde etti.

İspanyol devi bu yaz söz konusu opsiyonu kullanmayı planlıyor. Kararın şimdiden kesinleştiği ve Como'ya da bilgi verildiği belirtiliyor.

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Nico Paz, Real Madrid'in tüm altyapı kademelerinden geçti. Hatta Como'ya transfer olmadan önce A takımda sekiz maça çıktı.