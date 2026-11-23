Hansi Flick'in Barcelona-Villarreal maçında penaltıyı kimin kullanacağına dair kararı büyük tartışma yarattı. Lamine Yamal'ın, Katalan ekibinin maça geri dönmeye çalıştığı bir anda farkı azaltma fırsatını kaçırması, Alman teknik direktöre yönelik sert eleştirilerin önünü açtı.

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Barcelona, Villarreal karşısında iki gol geriye düştüğü maçta geri dönüş yaparak 3-2'lik heyecan verici bir galibiyet elde etti. Katalan ekibinin şok edici başlangıcı ile ikinci yarıdaki güçlü dönüşü arasında birbirinden farklı anlara sahne olan karşılaşmada, Yamal'ın kaçırdığı penaltı maçın ardından en çok tartışılan anların başında geldi.

Barcelona, Spotify Camp Nou'da erken bir sürprizle karşılaştı. Villarreal ilk iki fırsatını değerlendirerek Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'nin golleriyle yalnızca yedi dakika içinde iki gol buldu. Ev sahibi ekip 0-2 geriye düşerken ilk yarı bitmeden farkı azaltma ihtiyacı acil hale geldi.

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Barcelona, penaltı noktasından maça geri dönmek için önemli bir fırsat yakaladı. O anda sorumluluğu üstlenmeyi kabul eden Lamine Yamal, Raphinha yerine topun başına geçti. Ancak direğe çarpan şutu kalenin yanından dışarı gitti ve takım farkı azaltmak için değerli bir fırsatı kaçırdı. Oysa oyuncu maç boyunca etkileyici bir performans sergiledi ve takımının en öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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Guti sorumluluğu Flick'e yüklüyor

Eski Real Madrid oyuncusu Guti, "El Chiringuito" programında Flick'i doğrudan eleştirdi. Guti'ye göre penaltıyı kullanacak oyuncunun seçiminde sorumluluk Alman teknik direktöre aitti ve Flick, bu kadar önemli bir anda kararı oyunculara bırakmak yerine müdahale ederek en uygun ismi belirlemeliydi. Bu sözler El Desmarque sitesi tarafından aktarıldı.

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Guti, "Sonuçta sorumluluk teknik direktörde. Kararı veren o olmalı, özellikle de Raphinha gibi penaltıları bu kadar iyi kullanan bir oyuncunuz varken" dedi.

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Eski Real Madrid yıldızı, maçın koşullarının risk almaya ya da penaltı sorumluluğunu paylaştırmaya elvermediğini vurguladı. Barcelona'nın başka bir oyuncuya penaltı kullanma şansı tanıyacak rahat bir farkla önde olmadığını, aksine iki gol geride olduğunu ve geri dönmek için her fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirten Guti, bu nedenle Raphinha'nın mantıklı tercih olduğunu düşünüyor.

Guti şöyle devam etti: "4-0 kazanmıyorsun, 0-2 geridesin. Bu önemli bir penaltı ve bence onu Brezilyalı oyuncu kullanmalı."

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Raphinha'nın yüzde 90'ı aşan başarısı

Guti, Raphinha'nın penaltı istatistiklerinin Flick'in kararını daha da sorgulanır hale getirdiğinin altını bir kez daha çizdi: "Raphinha en iyi penaltı atıcılarından biri. Bir tane kaçırmış olsaydı bunu söyleyebilirdin, ama yüzde 90'ın üzerinde bir başarı oranı var ve sen 0-2 geridesin."

Penaltı nedeniyle Flick'e yöneltilen eleştirilere rağmen Barcelona ikinci yarıda güçlü bir geri dönüşe imza attı. Gerard Martín ve Fermín López'in gollerinin ardından Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı golle Katalan ekibi 3-2'lik galibiyeti garantiledi ve 36 puanla LaLiga'daki liderliğini sürdürdü. Barcelona, cumartesi günü Celta Vigo'yu zorlanarak 2-1 yenen ezeli rakibi Real Madrid'in 3 puan önünde bulunuyor.

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