Bir basın raporu, bugün salı günü, Arjantinli yıldızın İspanyol futbolunda iş insanı olarak konumunu pekiştirmek için yeni bir adım attığını belirtti.

"Marca" gazetesine göre, Lionel Messi, İspanya İkinci Lig kulüplerinden Eldense'yi satın almak için bir ön anlaşmaya vardı.

Böylece anlaşmanın teyit edilmesi halinde, İspanya profesyonel futbolunda iş dünyasına adım atmaya başlamış olacak ve bu yılın başlarında Katalonya Üçüncü Lig kulüplerinden Cornellà'yı satın almasının ardından varlığını güçlendirecek.

Messi, kulübün tüm hisselerini herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesi olmaksızın satın alacak.

Messi'nin ticari projesi, futbol mirasını yine futbola yatırma isteğinden kaynaklanıyor. Bu kez söz konusu olan, kısa süre önce İspanya İkinci Lig'e yükselen ve merkezi Alicante iline bağlı Elda'da bulunan, Katalonya'ya çok uzak olmayan bir kulüp. Yıldız futbolcu, Inter Miami'de aktif futbol kariyerini bitirdiğinde burada yaşamayı planlıyor.

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Anlaşmanın tamamlanması halinde, mali denetim süreci de dahil olmak üzere nihai hukuki ve sözleşmesel işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Ayrıca anlaşma, İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayına da tabi olacak.

Kolombiyalı kökenli, iş insanı Juan Carlos Trujillo liderliğindeki uluslararası bir yatırım grubu, kulübü 2015 Ekim'inde Pascual Pérez'den satın aldıktan sonra bir süre önce Eldense'yi devralmıştı. Son aylarda ayrıca Arjantinli Ricardo Bini'nin kulübü yaklaşık 12 milyon euro karşılığında satın alma niyetinde olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Ancak şimdi Messi'nin adı büyük bir güçle yeniden gündeme geldi.

Sportif açıdan ise Eldense, geçen pazartesi günü teknik direktörü Claudio Barragán'ı görevden aldı ve böylece İkinci Lig'de görevinden alınan ilk teknik direktör oldu. Takım, ligdeki dört maçta yalnızca iki puan topladı ve henüz yeni bir teknik direktör atamadı.