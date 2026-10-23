Michael Carrick, Manchester United kadrosunu toparlamak için cuma günkü basın toplantısında beş dakika süren ateşli bir konuşma yaptı. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde alınan utanç verici yenilginin ardından oyuncularından alçakgönüllülük ve sıkı çalışma talep etti.

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Old Trafford'da baskı artıyor

Manchester United Teknik Direktörü Carrick, Como karşısında alınan utanç verici 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından görevini korumaya çalışıyor. Geleceğine ilişkin şüpheler artarken 45 yaşındaki teknik direktör, cuma günkü basın toplantısında takıma güçlü bir birlik çağrısı yaptı. Carrick, soruları beklemek yerine Carrington'daki haftalık basın toplantısına önceden hazırladığı bir konuşmayla başladı.

Mevcut krize değinmek için beş dakikadan uzun süre tutkuyla konuştu. Eski orta saha oyuncusu, pazar günü Bournemouth'a karşı oynanacak kritik Premier League maçı öncesinde derhâl bir karşılık verilmesini istedi. Kulüpteki herkesin alçakgönüllülük göstermesi ve çok çalışması gerektiğini vurguladı.

Kulübün tarihî standartlarına dönüş çağrısı

Carrick, uzun konuşmasında zor günler geçiren oyuncularını Manchester United efsanelerinin belirlediği üst düzey standartlara dönmeleri gerektiği konusunda uyardı. Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton, Ryan Giggs ve Wayne Rooney gibi kulübün simge isimlerini özellikle andı. Takımın son dönemde yaşadığı kimlik krizinin tüm sorumluluğunu üstlenen teknik direktör, sorunu hızla çözeceğine söz verdi.

“Bugün ben başlayacağım. Sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum,” dedi Carrick. ESPN'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu futbol kulübünü ve taraftarlarını temsil eden, sergilediğimiz kimlikle gurur duymalarını sağlayan bir takımı sahaya çıkarmak benim sorumluluğum.

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“Son dönemde bazı maçlarda bundan uzaklaştık. Bunun tamamen farkındayım ve bu konuda kesinlikle bir şeyler yapıyorum. Hepimizin bunu kabul etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle kabul ediyorum. O kimliğe sahiptik ama tamamen dürüst olmak gerekirse yolumuzu biraz kaybettik. Onu yeniden bulacağız. Bulacağımızdan tamamen eminim. Bu futbol kulübüne ve burada gerekenlere saygı duyun, çünkü bu benim için çok ama çok önemli.”

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Oyunculara sert uyarı

Carrick, soyunma odasındaki hiç kimsede bağlılık eksikliğine tahammül etmeyeceğini açıkça belirtti. Futbol kulübüne saygı duymanın ve kulübün ağır sorumluluklarını anlamanın en büyük önceliği olduğunu vurguladı.

Muhabirler kulüpteki diğer herkesin de onun bu yoğun tutkusunu paylaşıp paylaşmadığını sorduğunda tavizsiz bir yanıt verdi: “Evet, paylaşıyorlar. Yüzde 100 paylaşıyorlar. Paylaşmıyorsanız burası sizin yeriniz değil.”

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“Şapka ruhu, o birlik, o beraberlik olmalı. Bunlar var ve olmaya devam edecek. Her hâlükârda bunu sağlayacağım. Bizi ileri taşıyacak çözümleri arıyorum, mesele bu kadar açık ve basit.”

Bournemouth karşısında kritik sınav

Şimdi tüm dikkatler, pazar günü Old Trafford'da Bournemouth'a karşı oynanacak kritik Premier League maçına çevrildi. Teknik ekip üzerindeki artan baskıyı ikna edici bir galibiyetten başka hiçbir şey hafifletmeyecek.