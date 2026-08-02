Yüz yüze: Vinicius, Real Madrid'den ayrılma konusundaki tavrını Mourinho'ya iletti

Vinicius Junior, tatilden döner dönmez Real Madrid yetkilileriyle kritik bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Bu adımın, bir buçuk yıldır kulüpteki geleceğini çevreleyen belirsizlikleri sona erdirmesi bekleniyor.

Brezilyalı forvetin bu akşam pazar günü İspanya'nın başkentine ulaşması, ertesi gün ise Jose Mourinho yönetiminde çalışmaya başlaması planlanıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, bu toplantı Vinicius Junior için önce Mourinho'ya, ardından kulüp yetkililerine yakın geleceğine dair niyetlerinin gerçeğini iletme ve 11 ay sonra sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda ne olacağını öğrenme fırsatı olacak.

Yeni bir sözleşme imzalamak, oyuncunun Madrid ekibiyle devam etmesinin güvencesi olurken; bir anlaşmaya varılmaması durumunda her şey değişecek ve ayrılık ihtimal dışı olmayacak.

İki taraf da niyetin yeni bir sözleşme imzalamak yönünde olduğunu belirtmeyi sürdürüyor, ancak toplantı yapılmadan ve iki taraf yüz yüze gelmeden önce ne olacağını kimse bilmiyor.

Real Madrid, son yedi günde güçlü bir şekilde dile getirilen Arsenal'in ilgisine dair söylentiler konusunda hiçbir bilgiye sahip değil.

Bu konuda hiçbir resmi temas bulunmuyor; Brezilyalı oyuncunun menajerleri ise Avrupa ikincisiyle herhangi bir anlaşmanın varlığını yalanlıyor.

Real Madrid, iki taraf arasındaki son temaslarda Brezilyalı oyuncunun gönderdiği sinyaller nedeniyle huzurlu hissettiğini vurguluyor.

Kulüp yetkilileri, oyuncunun son görüşmede söylediklerine güveniyor; oyuncu bu görüşmede devam etme isteğini dile getirmişti.

"As", Madridlilerin teklifinin değişmeyeceğini ya da en azından Vinicius Junior'ın talep ettiği seviyeye ulaşmayacağını ortaya koydu. Oyuncunun temsilcileri, Suudi ilgisinin ardından Şubat 2025'te gazeteye anlaşmanın imzalanmaya çok yakın olduğunu doğrulamıştı.

Sonunda sözleşme imzalanmadı ve koşullar, yeni sözleşmeyi kimse görmeden bir buçuk yılın geçmesine yol açtı.

Madrid kulübünün yetkilileri, Vinicius Junior'ı tutumunu açıklamaya itmeye çalışıyor. Eğer yenilemek istemediği doğruysa, bunu söylemesi gerekiyor; ardından kulüp harekete geçmeye, transfer piyasasını incelemeye ve mümkün olan en iyi seçeneği aramaya başlayacak.

Real Madrid ve Vinicius Junior, bu toplantı sırasında iki taraftan herhangi birinin tutumunun değişip değişmediğini öğrenmek istiyor.

Bu süreçteki fark ekonomikti ve iki tarafın peşinde olduğu şey, karşı tarafın tutumunu öğrenmek.

Brezilyalı oyuncu, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Özil ve Di Maria gibi kulüple yaşanan önceki büyük çekişmelerin nasıl sonuçlandığını zaten biliyor; hepsinin sonu ayrılıkla noktalandı.

İlişki artık teklifte bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı veya iyileştirilip iyileştirilmeyeceği meselesinin ötesine geçti; zira Real Madrid, menajerlerinin yapmış olabileceği olası hamlelerin ötesinde Vinicius Junior'ın gerçekte ne istediğini öğrenmek istiyor. Forvet, menajerlerine sıkı bir bağlılık ve onlarla büyük bir uyum sergiliyor.