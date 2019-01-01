Yuto Nagatomo: Hayatımı Türk doktorlar kurtardı

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo geçirdiği rahatsızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğunda büyük payı olan Yuto Nagatoma, Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde karşılaşması sonrası rahatsızlanarak hastaneye götürülmüştü.

Kulüpten yapılan açıklamada ise Japon yıldıza, 'akciğer sönmesi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Nagatomo, kampında Sabah'tan Mehmet Özcan'a verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı:

"Kulüp doktoru Yener (İnce) hocaya tekrar teşekkür etmek istiyorum. Akciğer sönmesi yaşadım ama ben ilk başta ciddi bir şey olduğunu anlamamıştım. Hatta maçtan sonra hemen eve gitmeyi düşünüyordum. Ama Yener hoca ısrar edip beni yolumdan çevirdi. Hastaneye yönlendirdi ve hastanede durumun ne kadar ciddi olduğu ortaya çıktı. Hayatımı Türk doktorlar kurtardı."

Yeni sezon hazırlıklarının oldukça yorucu ancak verimli geçtiğinden bahseden Nagatomo, "Yarın maç olsa 90 dakika oynarım, o tempoyu kaldırırım. İtalyan antrenör Alberto (Bartali) ve yardımcı hocalarımız bizi en iyi şekilde sezona hazırlıyor" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ana hedef"

"2 senedir şampiyonuz, ligde Galatasaray için şampiyonluktan başka bir hedef zaten düşünülemez. Avrupa'ya gelirsek… Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak ana hedefimiz. Rakiplerimiz kim olursa olsun bu kez gruptan çıkmak istiyoruz."

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Japon yıldız, yeni transfer Ryan Babel'in kendi kanadına ve takıma çok faydalı olacağını belirtti ve Fernando Muslera'yı övdü:

"Muslera kendisine iyi bakan, çok çalışan, örnek profesyonel bir oyuncu. Ufak tefek sakatlıklarına rağmen her zaman oynuyor, neredeyse maç kaçırmıyor. Muslera daha uzun seneler üst düzey kalecilik yapabilir ve Galatasaray'ın bir Buffon'u olabilir."

"Fatih Hoca'yla İtalyanca konuşuyoruz"

"Galatasaray'a gelmeden önce de Fatih Hoca'yı tanıyordum. Çok kariyerli ve önemli başarılar kazanmış bir teknik adam. Kendisi ile İtalyanca konuşup anlaşıyoruz, iletişim sorununuz yok. Hocalığı zaten tartışılmaz ama benim için insanlığı da çok önemli. Futbolcuya hem saha içinde hem saha dışında nasıl davranacağını çok iyi biliyor."