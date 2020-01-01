Yuto Nagatomo, Galatasaray'daki son antrenmanına çıktı
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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda duygusal anlar yaşayan Yuto Nagatomo'ya teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşları destek oldu.
Takımıyla son antrenmanında gözyaşlarına hâkim olamayan 33 yaşındaki futbolcu, "Hayatımın sonuna kadar kalbim hep sarı-kırmızı ile olacak, her şey için çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Nagatomo, sarı-kırmızılı formayla 65 maça çıkarken, 3 gol atmayı başardı. Japon oyuncu, Galatasaray ile iki Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazandı.
Yuto Nagatomo, antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesisten ayrıldı.