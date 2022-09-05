Yusuf Yazıcı, yuvası Trabzonspor'a geri döndü: "Karadeniz havası Yusuf Yazıcı'ya iyi geliyor"

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonu Rusya'da CSKA Moskova'da geçirmişti.

Trabzonspor, Maxi Gomez transferinin ardından bir kez daha önemli bir işe imza attı.

Yusuf Yazıcı, ait olduğu şehire, takıma diğer bir ifadeyle yuvasına 1 yıl kiralık olarak geri geldi.

Trabzonspor altyapısından yetişerek Fransız devi Lille'e 2019 yılında 16.5 milyon euro'ya transfer olan milli futbolcu, burada aradığını bulamadı. Öte yandan Fransız kulübüyle PSG gibi bir bölüm sonu canavarını Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile yendiler.

Geçen sezonun ikinci yarısını Rusya'da CSKA Moskova ile geçiren Yusuf Yazıcı, aslında burada golcü bir kimliğe bürünmüştü. Moskova ekibiyle çıktığı 12 maçta 8 gol atan yıldız 10 numara, birçok maçta sahanın en iyi oyuncusu seçildi. Şimdi kaldığı yerden gollerine en sevdiği şehirde, takımda, iklimde devam etmek istiyor.

Trabzonspor da evlatları Yusuf Yazıcı ile geçen sezonki şampiyonluğun ardından bir hikaye daha yazmak istiyor.

Editör yorumu

Sosyal medyada bazı Trabzonsporlu taraftarlar, Yusuf Yazıcı'ya kafaca kendi evlatları olmadığı konusunda bazı eleştirilerde bulundular. Burada dayandırdıkları eleştiri noktası Yusuf'un kıyafetleriydi.

Siyah bir tshirt ile Trabzon'a veda eden Yusuf Yazıcı, yuvasına Gucci marka oldukça pahalı bir gömlekle dönüyordu. Bir baba edasıyla bazen eleştirinin dozunu kaçıran Karadeniz insanı, Yusuf'a şöhreti konduramıyordu.

Öte yandan Yusuf Yazıcı aslında bıraktıkları gibiydi. Hatta belki bu Trabzonspor kadrosuna liderlik yapacak kadar iyi. Öyle ki Nwakaeme ile saha içi liderini kaybeden bordo mavili ekip, aynı zamanda Visca'yı da sakatlığa kurban vermişti.

Hem Kopenhag maçlarında hem de Antalyaspor karşısında gördük ki Abdullah Avcı bir saha içi lideri arıyor. Maxi Gomez, elbette değerli bir oyuncu ama Trabzonspor iklimine alışması zaman alabilir.

Bu noktada lider bildiğimiz birisi olmalıydı. Evlat, yuvasına dönüp yeni bir hikaye yazmalıydı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezon Avrupa Ligi'nde başarı hedeflediklerini söylemişti. Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki en başarılı dönemi Avrupa Ligi'nde goller bulduğu dönemiydi.

Milli yıldız, çocukluk aşkında şampiyonluk yaşayamasa da gurbette bayrağını dalgalandırdı. Trabzonspor da evladından uzakta şampiyonluğa koştu. Yusuf Yazıcı, Lille'de pek fazla golcü kimliğini gösteremese de Karadeniz'in kuzeyinde oldukça skorer bir tablo çizdi Moskova forması ile.

Havasından mı suyundan mı bilinmez ama Yusuf Yazıcı bu dalgalı denizi görünce ağları kolay buluyor.