Yusuf Yazıcı: Yabancı sayısı serbest olmalı

Lille'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de süren yabancı sayısı tartışmaları hakkında net konuştu.

Sezon başında 'dan 'e transfer olan ama şanssız bir sakatlık geçirdiği için uzun süre sahalardan uzak kalan Yusuf Yazıcı, 'daki günleri ve 'deki yabancı sayısı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fanatik' e bir röportaj veren Yusuf, Fransa'da salgın döneminde liglerin iptal edilmesiyle ilgili, "Liglerin iptali konusuna bir duygusal bir de bilimsel açıdan bakmak mümkün. Ben kararı yorumlarken bilimsel pencereden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sporcu sahada olmak ister, oynamak ister. Ama burada insan sağlığı her şeyden önemli. Ben karar verenlerin tüm bilimsel verileri dikkate aldığına inanıyorum. İnsan hayatının olduğu yerde duygusal yorum yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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Lille'deki hedefleri hakkında da konuşan Yusuf, "Şu anda Lille’de çok mutluyum. Bu kulüp için kazanacağım başarılar olduğunu düşünüyorum. Buraya gelirken gerek sportif direktörümüz gerekse teknik direktörümüz bana ne kadar güvendiklerini ifade etmişti. Burada yapacaklarım var. Önce onları gerçekleştirelim. Sonrası için de planlarım var. Onları da zamanı gelince konuşuruz" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Türkiye'de yeniden alevlenen yabancı sayısı tartışmalarını da değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, "Benim bu konudaki fikrim açık; ben serbestlikten yanayım. Ama kriterleri iyi belirlenmiş bir serbestlik. Misal altyapıdan belirli oyuncu oynatma zorunluluğu, kadroda olacak yabancıların belirli kriterleri karşılaması gibi. Özellikle altyapı görmezden gelinmemeli. Dünyada uygulanan kriterler var, örnekler alınabilir. Yetenekler serbest rekabet ortamında parlıyor. Evet, serbest olsun ama kaliteli yabancılar transfer edilsin ki yerli oyuncular rekabete girip kendilerini geliştirsin" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'daki eski takım arkadaşları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya olası transferleri hakkında da konuşan Yusuf, "Hem Abdülkadir hem Uğurcan Avrupa’nın her liginde her takımda oynayacak kapasitede oyuncular. Zaten zamanla nerelere geleceklerini hep birlikte göreceğiz. En doğru kararı, en doğru zamanda vereceklerine inanıyorum" dedi.