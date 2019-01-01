Yusuf Yazıcı: VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk'ü eleştirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı, "Hocam bana nerede görev verirse, orada nasıl katkı verebilirim diye düşünerek oynuyorum. Maestro görevinde oynadığım için mutluyum." dedi.

Hakem Ümit Öztürk'e eleştirilerde bulunan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz. Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor."