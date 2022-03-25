Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de Şubat ve Mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

Milli oyuncu ara transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya kiralık olarak imza attı.

Yeni kulübüne hızlı adapte olan futbolcu, ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Yusuf Yazıcı ne başardı?

Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla Rusya Premier Lig'de Şubat ve Mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

25 yaşındaki oyuncu, yeni kulübünün Rubin Kazan'ı geçtiğimiz hafta 6-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaptı.

Ne söylendi?

CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alexei Berezutsky, Şubat ve Mart aylarının en iyi teknik direktörü, Yusuf Yazıcı ise en iyi oyuncuSU ödüllerini kazanmıştır. Alexei Berezutsky ve Yusuf Yazıcı'yı tebrik ediyoruz."

CSKA Moskova ne durumda?

22 haftası geride kalan Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, topladığı 42 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Lider Zenit'in ise 48, ikinci sıradaki Dinamo Moskova'nın ise 43 puanı bulunuyor.

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