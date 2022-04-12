Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla gollerine devam ederken Rusya'da adını tarihe yazdırdı.

Lille ile geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde kiralık olarak Rusya'ya gitti.

CSKA Moskova'nın Khimki'ye 4-2 mağlup olduğunu mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Yazıcı adını bir de tarihe yazdırdı.

Yusuf Yazıcı ne başardı?

CSKA Moskova, Rusya Premier Ligi'nin 24. haftasında Khimki deplasmanına konuk oldu.

Yusuf Yazıcı'nın ekibi karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılsa da milli oyuncu, 44. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Böylece Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu 🔥



Yusuf Yazıcı. ✍️ pic.twitter.com/DGEERwxQoX — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 12, 2022

Ayrıca belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Khimki maçına tek antrenmanla çıkan Yusuf Yazıcı bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

Yusuf Yazıcı'nın CSKA'da performansı nasıl?

Yusuf Yazıcı bu sezon Rusya Premier Ligi'nde 6 mücadeleye çıkarken CSKA ile toplamda 7 karşılaşmada görev yaptı.

25 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde giydiği CSKA formasıyla toplamda 8 gol kaydetti. Milli yıldız performansıyla Rusya'da Şubat ve Mart aylarının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Rusya'da Zenit, 52 puan ile birinci sırada yer alırken Dinamo Moskova 49 puanla ikinci.

Puan tablosunun üçüncü sırasında yer alan CSKA Moskova'nın ise 43 puanı mevcut.

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