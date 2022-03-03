Yusuf Yazıcı, Moskova'yı performansıyla ısıtıyor: "Futbolun önemli parçası"

CSKA Moskova ile ilk maçında golünü kaydeden Yusuf Yazıcı çıktığı ikinci mücadelesinde iki asistle oynayarak alkış topladı.

Geçen yıl Fransa'da Lille forması ile şampiyonluk yaşayan milli oyuncu, Ocak transfer döneminde 6 aylığına CSKA Moskova'nın yolunu tuttu.

Rusya'daki ilk maçına Spartak Moskova karşısında bir derbide çıkan 25 yaşındaki oyuncu, ikinci mücadelesinde Rusya Kupası Son 16 Turu'nda Sochi'ye karşı rol aldı.

Yusuf Yazıcı'nın yeni takımında performansı nasıl?

Yusuf Yazıcı, Spartak Moskova derbisinde deplasmanda 49. dakikada takımını öne geçiren golü frikikten kaydetti. 75 dakika sahada kalan milli futbolcu, aldığı sürede etkili bir performans göstererek takımının en iyisi oldu. Attığı golün yanı sıra 3 başarılı orta, 1 kilit pas ve yüzde 81'lik pas isabet oranı ile başarılı bir derbiyi geride bıraktı.

Rusya Kupası son 16 Turu'nda ise Sochi'ye karşı oynayan Yusuf Yazıcı, yaptığı 2 asistle takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Teknik Direktörü Aleksey Berezutski, milli oyuncu Yusuf Yazıcı için övgü dolu ifadeler kullandı:

"Sabit parçalar futbolun önemli bir parçasıdır. Şu anda bunları mükemmel bir şekilde yerine getiren bir oyuncumuz var. Yusuf'tan bahsediyorum. Bu bize oyunun bu yönünde büyük bir avantaj sağlıyor"

Yusuf Yazıcı'nın kariyeri

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ilk olarak 2015 yılında bordo mavili formayı giydi. Burada sezonlar geçtikçe performansını artıran 24 yaşındaki yıldız, 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.

Dönemin Lille sportif direktörü Luis Campos tarafından tarafından 16.5 milyon Euro rekor bedelle transfer edildi. İlk sezonunda geçirdiği sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istediği şansı bulamayan Yusuf Yazıcı, ikinci sezonunda özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çekti.

Galtier'in ayrılmasından sonra Lille'de pek fazla şans bulamayan milli futbolcu, takımdan ayrlma kararı aldı ve CSKA Moskova'ya transfer oldu. Ay yıldızlı forma ile 38 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 2 gol attı.

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