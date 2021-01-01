Yusuf Yazıcı, Lille'den önce gelen teklifleri açıkladı

Kariyerine Lille'de devam eden Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinden önce İspanya ve İtalya'dan da teklifler aldığını belirtti.

Fransa Ligue 1'de son haftaya zirvede giren Lille'in yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı mini belgesel dizisi İmkansızı Yaşayanlar'ın konuğu oldu.

Yusuf Yazıcı neler söyledi?

Başarılı oyuncu, Fransa Ligue 1'e transfer olma sebebini açıkladı.

"Trabzonspor’dan ayrılmak benim için kolay olmadı, İtalya ve İspanya’dan da teklifler vardı ama Fransa ligini özellikle tercih ettim. Çünkü gerçekten zor bir lig.

"Hem fiziksel hem zihinsel anlamda zor. Bunu bilerek istedim. Kendimi daha iyi geliştirip buradan daha iyi takımlara transfer olayım diye Ligue 1’i tercih ettim."

"Daha birçok hayalim var"

Genç oyuncu birçok hayalini gerçekleştirdiğini ancak daha gerçekleştirmek istediği hayalleri olduğunu ifade etti.

"Ben gerçekten 13-14 yaşlarında futbolla yatan, futbolla kalkan bir çocuktum. Sonra o hayallerimi yazdım kapattım. Sakladım o hayallerimi.

"Bu zamana kadar birçok hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. Ama birçok hayalim daha var; onları da gerçekleştirince görürsünüz zaten.”

Yusuf Yazıcı bu sezon ne yaptı?

Fransa Ligue 1'de 31 karşılaşmada görev alan başarılı oyuncu yedi gol atarken dört kez de asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz kez görev alan Yusuf, yedi gol ve bir asistlik bir performans sergiledi. Yusuf Yazıcı bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol ve beş asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.