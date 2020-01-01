Yusuf Yazıcı L'Equipe'in kapağında

Milan deplasmanında 3 gol atarak hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi L'Equipe'e kapak oldu.

'nde gecenin en çarpıcı sonucuna 'ı 3-0'la geçen imza attı. Fransız ekibinin tüm gollerinde Yusuf Yazıcı'nın imzası vardı.

21, 51 ve 55'nci dakikalarda Lille'in gollerini kaydeden Yusuf Yazıcı, galibiyetin baş mimari oldu. Yusuf, iki hafta önce Lille'in Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 yendiği maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

23 yaşındaki yıldız oyuncunun Milan karşısındaki performansı 'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'de de manşet oldu. "Lille Milan’ı Zlantanladı" başlığıyla verilen haberde "Hattrick yapan Yusuf Yazıcı sayesinde Lille, Zlatan Ibrahimovic’li Milan karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Çoban Köpekleri, Fransız futbolunun onurunu kurtardı." ifadelerini kullandı.

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Bu hafta içi oynanan Avrupa mücadelelerinde 5 Fransız takımı sahne alırken Paris Saint Germain, , ve Nice oynadığı maçları kaybetti. Haftayı galibiyetle kapatan tek Fransız ekibi Lille oldu.