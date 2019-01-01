Yusuf Yazıcı: İnşallah EURO 2020'ye yetişirim

İlk yarının son maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu. Genç yıldız ameliyat için İtalya'ya giderken açıklamalarda bulundu.

Sezon başında 'dan 'nın Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitti.

Lille'in geçen hafta sonu ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.

Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah 'ye yetişirim" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, alt yapıdaki oyuncuları kastederek, "Kardeşlerime iyi bakın" şeklinde de konuştu.