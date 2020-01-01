Yusuf Yazıcı, Fransa ve İtalya basının gündeminde

Milan karşısında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı, hem İtalyan hem de Fransız gazetelerinin gündemindeydi.

'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA 'nde İtalya temsilcisi 'a attığı üç golün ardından Fransız basınından övgüler aldı.

Spor gazetesi L'Equipe'in haberinde, Yusuf Yazıcı'nın Milan karşısında kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadığının altı çizildi. Her iki takımdaki oyuncuların performansını değerlendiren gazete, Yusuf Yazıcı'yı en iyi performans sergileyen futbolcu olarak gösterdi.

Le Parisien gazetesinin "Avrupa Ligi: Yusuf Yazıcı Milan'ı 'Zlatanladı', Lille grubun liderliğini kaptı" başlıklı haberinde, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın durdurulamadığı ve yeniden "hat-trick" yaptığı vurgulandı.

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"Rivaldo gibi Yusuf Yazıcı"

Eurosport gazetesi ise haberi okuyucularına "Rivaldo gibi Yusuf Yazıcı, Milan'da hiç görülmemiş" başlığıyla duyurdu. Haberde, Lille'in tarihi bir zafer elde ettiği belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa lig maçlarında iki "hat-trick" yapmasıyla en skorer futbolcu olduğunun hatırlatıldığı haberde, Yusuf Yazıcı'nın 20 yıl sonra Milan'ın sahasında 3 gol atan ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

Haberde, daha önce Brezilyalı Rivaldo'nun Milan'a karşı 3 gol kaydettiği aktarıldı.

20 Minutes gazetesi de, Yusuf Yazıcı'nın maçlarına ilk 11'de başlamadığını ancak Avrupa Ligi'nin "kralı" olduğunu yazdı.

Lille, dün UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etmişti.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta da hat-trick yapmıştı.

"Yazıcı ve Lille şovu"

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "(Milan'ın) 24 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yazıcı ve Lille şovu" başlığıyla verdiği haberinde, kırmızı-siyahlı İtalyan takımı için dün akşam kötü bir maç olduğunu ve Türk oyuncunun 3 golüyle Milan'ın geçen sezondan başlayan son 24 resmi maçtaki yenilmezlik serisinin Lille karşısında son bulduğunu yazdı.

Gazete maçtaki performansı nedeniyle Yazıcı'ya maç değerlendirmesinde 8 puanla en yüksek puanı verip, milli futbolcuyu karşılaşmanın "en iyi oyuncusu" seçerken, San Siro'da hat-trick yapmanın tüm genç futbolcuların hayalini kurduğu bir şey olduğunu belirtti.

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Gazetede çıkan bir başka haberde ise Yusuf Yazıcı’nın 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında 3-3 biten Milan- maçında, konuk ekibin gollerini atan Brezilyalı golcü Rivaldo'dan bu yana San Siro'da hat-trick yapan ikinci oyuncu olduğu hatırlatılırken, " ’nın onurunu kurtaran Türk olduğu" yorumu yapıldı.

Corriere dello Sport da Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya maçtaki 3 gollük performansından ötürü 8 tam puan verdi.

Gazete, milli futbolcu için dünkü maçın San Siro'da attığı 3 golle torunlarına anlatacağı bir anıya sahip olduğunu yazdı.