Yusuf Yazıcı, EURO 2020'ye yetişecek mi?

Monaco maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu bildirildi. Peki Yusuf, EURO 2020 maçlarına yetişebilecek mi?

TRT Spor, ekiplerinden forması giyen Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu haberii duyurdu.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmese de 22 yaşındaki futbolcu, 'nun Lille'i 5-1 yendiği maçın 39. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise maçın ardından Yusuf'un sakatlığının ciddi göründüğünü belirtmişti.

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Yusuf Yazıcı, EURO 2020'ye yetişecek mi?

Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre Yusuf, 'ye gelerek A Milli takım doktorları tarafından kontrol edildikten sonra ameliyata alınacak.

Resmi bir bilgi verilmese de oyuncunun sezonu kapatmış olma ihtimali söz konusu.

Türkiye A Milli Takımı'nın A Grubu'nda oynayacağı ilk EURO 2020 maçı 12 Haziran 2020'de İtalya'ya karşı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Ay-yıldızlı ekibin gruptaki son maçı 21 Haziran 2020'de İsviçre ile olacak ve Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.