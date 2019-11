Yusuf Yazıcı: "Başlarda biraz zorlandım ama..."

Lille forması giyen milli futbolcu, Fransızca derslerine başladığını ve uyum sürecini aştığını söyledi.

Yusuf Yazıcı, 'in Cumartesi günü 'de Metz ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'ya artık alışmaya başladığını belirten Yusuf, "Başlarda biraz zorlandım ama gün geçtikçe Fransa'ya alışmaya başladım. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Fransızca derslerine başladım ve artık teknik direktörümüzün direktiflerini anlayabiliyorum." dedi.

Sezon öncesi kampını kaçırmasının kendisi için olumsuz bir durum yarattığını anlatan başarılı orta saha oyuncusu, "Ligue 1 fizik gücüne dayalı bir lig. Bu anlamda bazı zorluklar yaşadım çünkü sezon öncesi kampını kaçırmıştım. Takım arkadaşlarıma göre fizik gücüm biraz gerideydi ama şu an daha iyiyim. Benimle her gün ilgilenen teknik ekibimize teşekkür ederim. Her geçen gün kendimi takıma daha adapte olmuş hissediyorum. Buraya gelmeden önce zorlu bir uyum sürecinin beni beklediğini biliyordum ama gördüğünüz gibi şu an daha iyiyim ve bunu sahaya da yansıtıyorum." diye konuştu.

maçında attığı golün kendisi için önemli olduğunu belirten Yusuf, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadıkları maç hakkında ise şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim çocukluk hayalimdi. Valencia karşısında ben de gol atabilirdim ve bunu başarabilseydim işler değişebilirdi. Ancak futbol böyle bir oyun. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz çünkü oyunun kontrolü elimizdeydi."

Yusuf, A Milli Takımdan arkadaşı Mehmet Zeki Çelik'in de kendisine her aşamada yardımcı olduğunu vurgularken, Lille taraftarına da kendisine olan desteklerinden ötürü teşekkür etti ve onlara kendisini borçlu hissettiğini söyledi.