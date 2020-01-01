Yusuf Yazıcı, Arsenal'da Mesut Özil'in halefi olarak gösteriliyor

Arsenal'da gözden çıkarılan Mesut Özil'in yerini Lille'de gösterdiği üstün performansla parlayan Yusuf Yazıcı'nın alacağı iddia edildi.

'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı'nın adı ile anılıyor.

Daily Mail, Yusuf ile ilgili hazırladığı dosyada 23 yaşındaki futbolcunun oyun tarzından kariyerine ve geçmişine kadar birçok bilgiye yer verdi. Yayımlanan içerikte, Arsenal'ın daha önce de Yusuf ile ilgilendiği öne sürüldü.

Arsenal'ın eski menajeri Arsene Wenger'in Londra ekibini çalıştırdığı dönemde Yusuf'u bizzat izlediği ve Mesut Özil'in de menajerliğini yapan Erkut Söğüt'ün Yusuf için bazı kulüplerle görüştüğü dile getirildi. Öte yandan Arsenal'ın yanı sıra , Olympique ve 'nin de Yusuf'u geçmişte takip ettiği, 'un da 2017 yılında oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Yusuf haberde ayrıca Mesut Özil ile kıyaslandı. Yusuf'un Arsenal'da gözden çıkarılan Mesut'un halefi olabileceği iddia edildi.

23 yaşındaki millî oyuncu, 2019 yazında 'dan 17.5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olmuştu.