Yusuf Yazıcı Ajax'a karşı yok

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier sakatlığı süren Yusuf Yazıcı'nın Ajax ile oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasına yetişemeyeceğini açıkladı.

Takımının ilk golüne imza attığı 3-0'lık Bordeaux'u deplasmanda sakatlanan ve 62'de yerini Luiz Araujo'ya bırakan Yusuf'un sakatlığının henüz tam anlamıyla geçmediği ve 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Ajax karşılaşmasına riske edilmeyeceği ifade edildi.

24 hafta sonunda Fransa Ligi'nin zirvesinde yer alan Lille'in yükselişinde büyük rol oynayan 24 yaşındaki yıldız, bu sezon bütün kulvarlarda 32 maçta şans bulurken, bu maçlara 13 gol ve 3 asist sığdırmıştı.