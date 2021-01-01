Yusuf Yazıcı Ajax'a golünü attı, Türk futbol tarihine geçti

Ajax filelerini havalandıran Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti ve bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanını eline geçirdi.

Lille ile müthiş bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, rekorlarına bir yenisini ekledi.

Ajax maçının 78. dakikasında penaltıdan bir gol kaydeden genç oyuncu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını yediye çıkardı. Bu sayede UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanını eline geçirdi.

Yusuf'un takımı Lille, Ajax'a iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenilince turnuvada ilerleme şansını kaybetti. Böylece Yusuf'un rekorunu geliştirme ihtimali de ortadan kalktı.

Yusuf Yazıcı bu sezon Avrupa Ligi'nde iki deplasman maçında hat-trick yaptı. Grup aşamasındaki Sparta Prag ve Milan maçlarında üçer gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, Ajax filelerini de Amsterdam Arena'da havalandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolu unvanı da Yusuf'un Lille'deki takım arkadaşı Burak Yılmaz'da bulunuyor. Golcü oyuncu, 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarında sekiz gol kaydetmişti.